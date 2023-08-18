Омские учёные создали обогащённый витаминами фиолетовый хлеб

Учёные из Омского аграрного университета (ОмГАУ) сделали обогащённый витаминами и минералами хлеб фиолетового цвета. Создание необычного продукта стало возможным благодаря гранту в 90 миллионов рублей. Руководит проектом турецкий профессор-нутрициолог Хамит Коксель, который ради этого на время переехал в Россию.

Хлеб, созданный из экспериментальной муки, имеет сладковатый вкус. Отличительной особенностью такого продукта, конечно же, является фиолетовый оттенок, указывающий на высокое содержание полезных веществ. К примеру, цинка и железа. Всё дело в том, что зёрна пшеницы заранее насыщают витаминами и минералами, после чего превращают их в муку. К слову, омские селекционеры уже давно активно работают над улучшением пищевых свойств хлеба. В частности, у них есть опыт выращивания цветной пшеницы, включая синюю, чёрную и фиолетовую.

"Проект поможет решить проблему, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и Россия, — ухудшение здоровья населения", — отметил Коксель в беседе с "Российской газетой".