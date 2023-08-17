Учёные назвали российские яблоки "молодильными"

Российские учёные проанализировали геропротекторные, то есть защищающие от старения, свойства растений, ягод и фруктов северо-востока страны, в частности, Республики Коми. Оказалось, что в вишне, клубнике, черноплодной рябине, петрушке, клюкве и чернике есть очень много важных для поддержания молодости веществ. В яблоках их больше всего — 28.

Один из авторов исследования профессор Алексей Москалёв в беседе с kp.ru уточнил, что к геропротекторам относятся полифенолы, кверцетин, физетин, лютеолин и куркумин, а также полиамины, магний и витамины группы К. По его словам, существует ещё несколько веществ, которые необходимы для "вечной молодости," в их числе глюкозамин, карнозин, таурин и мелатонин. Как правило, они и содержатся в овощах, ягодах и фруктах.

Конкретно в яблоках есть флавоноиды — для молодости клеток, витамин С, пектин — для пищевариния и салициловая кислота, которая помогает при простудах. Кроме того, в наливных есть натуральные кислоты, которые регулируют обмен веществ. В одном среднем яблоке содержится около 100 ккал.

Яблоки, конечно, полезны, но лучше есть их в меру — не более одного-двух в день, и то — до 16:00. Садовод Андрей Туманов посоветовал собирать яблоки утром: срывать их с дерева, аккуратно сохраняя черенки. Даже случайно поцарапанное яблоко может загнить, поэтому складывать их лучше так, что чтобы ножки-веточки не прокололи бок соседнего плода. Идеальный вариант — когда плодоножки смотрят вверх или слегка вбок. А подгнившие лучше выбрасывать, чтобы они не "заразили" другие яблоки.