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13 июля, 00:19

Названы полезные продукты, которые снижают чувство голода

Гастроэнтеролог Неруллина: Яблоки и имбирь способны притуплять чувство голода

Яблоки входят в перечень продуктов, которые подавляют чувство голода, при этом они также приносят организму пользу. Об этом сообщила гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой Алла Неруллина в беседе с "Газетой.ru".

"Богатые клетчаткой фрукты (например, яблоки) отлично притупляют чувство голода и являются очень полезными: они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами, а при регулярном употреблении справляются с запорами и дисбактериозом, нормализуют уровень сахара в крови", — пояснила Неруллина.

По её словам, также богаты клетчаткой орехи, но из-за калорийности много их съесть не получится. Чтобы притупить чувство голода, можно добавлять в еду или чай имбирь, в корневище которого содержится гингерол. Он помогает снизить показатели лептина, что влияет на снижение аппетита, пояснила врач.

По словам доктора, зелёный чай, в котором содержится кофеин, помогает снизить аппетит и улучшает метаболизм. Также в число сытных и полезных продуктов медик включила авокадо — в нём много клетчатки — и яйца, в которых содержится большое количество легкоусвояемого белка.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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