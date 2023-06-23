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23 июня, 07:00

Как не сдаваться при похудении: Россиянам дали пять советов о сохранении мотивации

Врач Свиридова: Чтобы не терять мотивацию при похудении, нужно себя хвалить

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Потеря мотивации — одна из самых распространённых проблем при похудении. Многие пытаются сбросить вес до нужной цифры, но из-за постоянных ограничений в еде и многочисленных тренировок желание продолжать пропадает. Как сохранить мотивацию на диете, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова.

1. Настройтесь на позитив

В процессе похудения нутрициолог советует сконцентрироваться на цели, вместо того чтобы сокрушаться из-за ограничений в еде или ежедневных спортивных тренировок. Врач напомнила, что положительный настрой очень важен в борьбе с лишним весом.

"Задайте себе вопрос, зачем я это делаю. Представьте конечный результат: ваше стройное, подтянутое и красивое тело. Важно продумать этот образ до мелочей: какую одежду вы сможете носить. Как на вас будут смотреть знакомые? Что вы будете чувствовать, смотря на себя в зеркало? Дайте себе время помечтать об идеальной картинке и держите этот образ у себя в голове", — рекомендует собеседница Лайфа.

2. Найдите группу поддержки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Забросить похудение легко, если вы делаете это в одиночку, а в компании будет гораздо легче ходить в спортзал или сидеть на диете. Например, вы можете предложить друзьям бегать по утрам, попросить вторую половинку готовить нежирную пищу или заняться йогой вместе с вашими детьми или родителями, говорит нутрициолог.

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3. Хвалите себя за заслуги

"Не забывайте поощрять себя за достижения, причём даже за самые маленькие. Сбросили один килограмм? Очень хорошо! Пять килограммов? Отлично! Благодарите себя за выдержку и стойкость материальными подарками. Например, можно купить новое платье или порадовать себя походом на интересное мероприятие. Главное не есть запрещённые продукты", — объясняет врач.

4. Контролируйте нагрузку

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Усердные тренировки, конечно, хороши, но в ограниченном количестве. Важно не перегружать себя, а также прислушиваться к организму. Выполняйте столько упражнений, сколько можете, советует Свиридова. Помните, что чрезмерные нагрузки не приведут вас к идеальному телу, а лишь отобьют всё желание похудеть.

5. Подойдите к похудению с интересом

Делайте то, что вас вдохновляет, даже в режиме ЗОЖ: например, занимаясь спортом в фитнес-зале, наденьте красивую одежду или бегайте по утрам с музыкой в наушниках, готовьте любимые блюда и балуйте себя вкусной выпечкой без вредных продуктов. Это не только поднимет вам настроение, но и замотивирует вас продолжать худеть, заключила нутрициолог.

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Кстати, помочь в похудении может даже... цвет посуды! Учёные давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определённые эмоции и ассоциации: одни оттенки успокаивают, другие — бодрят. Действует это и на аппетит: некоторые его повышают, некоторые — понижают.

Александра Вишнякова
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