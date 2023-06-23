Как не сдаваться при похудении: Россиянам дали пять советов о сохранении мотивации

Потеря мотивации — одна из самых распространённых проблем при похудении. Многие пытаются сбросить вес до нужной цифры, но из-за постоянных ограничений в еде и многочисленных тренировок желание продолжать пропадает. Как сохранить мотивацию на диете, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова.

1. Настройтесь на позитив

В процессе похудения нутрициолог советует сконцентрироваться на цели, вместо того чтобы сокрушаться из-за ограничений в еде или ежедневных спортивных тренировок. Врач напомнила, что положительный настрой очень важен в борьбе с лишним весом. "Задайте себе вопрос, зачем я это делаю. Представьте конечный результат: ваше стройное, подтянутое и красивое тело. Важно продумать этот образ до мелочей: какую одежду вы сможете носить. Как на вас будут смотреть знакомые? Что вы будете чувствовать, смотря на себя в зеркало? Дайте себе время помечтать об идеальной картинке и держите этот образ у себя в голове", — рекомендует собеседница Лайфа.

2. Найдите группу поддержки

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Забросить похудение легко, если вы делаете это в одиночку, а в компании будет гораздо легче ходить в спортзал или сидеть на диете. Например, вы можете предложить друзьям бегать по утрам, попросить вторую половинку готовить нежирную пищу или заняться йогой вместе с вашими детьми или родителями, говорит нутрициолог.

3. Хвалите себя за заслуги

"Не забывайте поощрять себя за достижения, причём даже за самые маленькие. Сбросили один килограмм? Очень хорошо! Пять килограммов? Отлично! Благодарите себя за выдержку и стойкость материальными подарками. Например, можно купить новое платье или порадовать себя походом на интересное мероприятие. Главное — не есть запрещённые продукты", — объясняет врач.

4. Контролируйте нагрузку

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Усердные тренировки, конечно, хороши, но в ограниченном количестве. Важно не перегружать себя, а также прислушиваться к организму. Выполняйте столько упражнений, сколько можете, советует Свиридова. Помните, что чрезмерные нагрузки не приведут вас к идеальному телу, а лишь отобьют всё желание похудеть.

5. Подойдите к похудению с интересом

Делайте то, что вас вдохновляет, даже в режиме ЗОЖ: например, занимаясь спортом в фитнес-зале, наденьте красивую одежду или бегайте по утрам с музыкой в наушниках, готовьте любимые блюда и балуйте себя вкусной выпечкой без вредных продуктов. Это не только поднимет вам настроение, но и замотивирует вас продолжать худеть, заключила нутрициолог.