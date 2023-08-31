Россиянам назвали способ применения яичной скорлупы с пользой для здоровья

Яичная скорлупа полезна, так как в ней содержится много минеральных веществ. К тому же этот продукт способствует профилактике остеопороза. Об этом рассказала "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Доктор подчеркнула, что яичная скорлупа — источник фосфора, кальция, калия, железа и магния.

"Яичная скорлупа полезна для опорно-двигательного аппарата, для костей. С возрастом у людей, особенно у женщин, возникает риск остеопороза. Нужно постоянно добавлять кальций в рацион, чтобы кости были крепкими и не происходило переломов", — пояснила Мухина.

Правда, перед употреблением скорлупу нужно простерилизовать, так как в ней могут находиться бактерии сальмонеллы и кишечной палочки. Для этого сначала её нужно промыть и просушить, а затем прогреть в духовке. После этого врач рекомендует перемолоть скорлупу и употреблять по чайной ложке в день, предварительно по желанию обогатив лимонным соком.