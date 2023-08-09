Названо допустимое количество яиц в день, чтобы не навредить

Если есть слишком много яиц, это может негативно сказаться на здоровье. В яичном желтке находится холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Яйца содержат полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма, а также лецитин, по структуре являющийся жироподобным веществом и защищающий клетку от разрушения. Кроме того, яйца служат источником витамина D. Однако в большом количестве они могут нанести вред.

"Диетологи из разных стран сходятся во мнении, что вреда не будет от одного-двух яиц в день. Во всём нужна умеренность. Образование бляшек на сосудах повышает риск инфаркта или инсульта. Яичный белок может быть и причиной аллергии. В этом случае от куриных яиц в рационе придётся отказаться. Но подобная аллергия встречается редко", — сказала Кашух в беседе с "Газетой.ru".

Гастроэнтеролог напомнила, что яичницу нельзя жарить на растительных маслах, в которых содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе льняном, соевом, рапсовом и оливковом. При нагревании такие масла становятся токсичными для организма. Также опасны и сырые яйца из-за высокого риска заражения сальмонеллёзом. Однако этот патоген уничтожается через пять-десять минут кипячения.