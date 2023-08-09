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9 августа, 03:51

Названо допустимое количество яиц в день, чтобы не навредить

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала в день съедать не более одного-двух яиц

Если есть слишком много яиц, это может негативно сказаться на здоровье. В яичном желтке находится холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Яйца содержат полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма, а также лецитин, по структуре являющийся жироподобным веществом и защищающий клетку от разрушения. Кроме того, яйца служат источником витамина D. Однако в большом количестве они могут нанести вред.

Раскрыт срок хранения сваренных вкрутую яиц в холодильнике

Раскрыт срок хранения сваренных вкрутую яиц в холодильнике

"Диетологи из разных стран сходятся во мнении, что вреда не будет от одного-двух яиц в день. Во всём нужна умеренность. Образование бляшек на сосудах повышает риск инфаркта или инсульта. Яичный белок может быть и причиной аллергии. В этом случае от куриных яиц в рационе придётся отказаться. Но подобная аллергия встречается редко", — сказала Кашух в беседе с "Газетой.ru".

Гастроэнтеролог напомнила, что яичницу нельзя жарить на растительных маслах, в которых содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе льняном, соевом, рапсовом и оливковом. При нагревании такие масла становятся токсичными для организма. Также опасны и сырые яйца из-за высокого риска заражения сальмонеллёзом. Однако этот патоген уничтожается через пять-десять минут кипячения.

Назван витамин, дефицит которого запускает процесс "саморазрушения" тела

Назван витамин, дефицит которого запускает процесс "саморазрушения" тела

Ранее Лайф писал, что витамины необходимы для нормальной работы организма, но их переизбыток порой может негативно сказаться на здоровье. Особенно осторожно стоит принимать жирорастворимые витамины из группы А и Е, а также калий, магний, кальций людям старше 40 лет.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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