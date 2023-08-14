Жвачка vs яйца: Нарколог сравнил "народные" средства от перегара и выбрал лучшие

Жевательная резинка не поможет избавиться от перегара, а контрастный душ и острая еда — вполне. По словам психотерапевта, психиатра-нарколога, главного врача клиники "Алкоспас" Александра Поликарпова, узнаваемое алкогольное "амбре" возникает из-за распада спирта примерно через час после употребления пьянящих напитков.

Держаться же неприятный запах может до нескольких дней, заметил он. Перегар идёт не изо рта, поэтому пытаться избавиться от него "народными" средствами вроде жевательной резинки бесполезно.

"Печень перерабатывает алкоголь в уксусную кислоту, которая выводится через лёгкие, а также кожу и мочу. Запах перегара сохранится, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола", — отметил нарколог в беседе с "Газетой.ru".

Действительно же поможет избавиться от перегара, указал Поликарпов, ускорение выведения продуктов полураспада алкоголя из организма. Так, врач порекомендовал пить больше жидкости, например один-два литра кипячёной или минеральной воды, а также принять контрастный душ, который смоет "алкогольный" пот.

Кроме того, заглушить запах поможет еда с острыми приправами — нежирная курица или яйца. Причём существуют и специальные препараты, которые ускоряют процесс детоксикации: выводят из организма алкоголь и продукты его распада, а также восстанавливают ЖКТ, нервную систему и организм в целом. Однако их отпускают только по назначению врача.

Нарколог добавил, что запах от выпитого алкоголя держится недолго — порядка нескольких часов. Однако в случае, если его необходимо срочно замаскировать, помогут зубная паста с ментолом, ополаскиватель для рта, кофе, солёный раствор или та же жевательная резинка.

"Хороший способ маскировки — натуральные ароматизаторы. Например, петрушка, кинза, апельсиновая корка, палочка гвоздики", — порекомендовал специалист.