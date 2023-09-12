Что такое знаки судьбы и как определить самые важные, чтобы их не пропустить

К сожалению, высшие силы не способны помогать человеку напрямую, как бы этого ни хотелось. Они не превратят вас в богача или успешного, влиятельного человека в один миг. Но порой в жизни людей появляются подсказки, помогающие понять, как правильно поступить в той или иной ситуации. Именно это эзотерики и называют знаками судьбы. Чтобы не пропустить самые важные из них, таролог Галина Янко советует обращать внимание на следующее. Именно там чаще всего знаки судьбы и прячутся.

Болезни и иные боли

Знаки судьбы: как Вселенная помогает человеку не ошибиться и выбрать правильный путь. Фото © Shutterstock

Многие привыкли воспринимать боль как что-то обыденное. Например, следствие ушиба или болезни. Но порой именно в неприятных ощущениях может прятаться знак судьбы. Мастер эзотерики говорит, что место возникновения боли или характер заболевания могут иметь скрытый смысл. Вот на него как раз и следует обратить пристальное внимание.

Повторяющиеся события

Как Вселенная, к которой никак не хочет прислушиваться человек, попытается показать, что тот наступает на одни и те же грабли? С помощью повторяющихся событий. Это один из самых легкоосознаваемых знаков судьбы. Вы постоянно проливаете на себя напиток или теряете телефон? Скорее всего, это она — подсказка от Вселенной. Таролог рекомендует в этом случае спросить совета у знакомых и друзей. Поделитесь проблемами и послушайте, что вам на это ответят. Скорее всего, все опрошенные, не сговариваясь, укажут на один и тот же ваш промах.

Подсказки во снах

Знаки и подсказки судьбы: что это такое и где их искать. Фото © Shutterstock

"Сны могут давать очень ценные подсказки, поскольку являются проявлением нашего подсознания и выражают скрытые эмоции, мысли и желания. Они открывают символические образы и метафоры, которые обладают очень ценным потенциалом, если их расшифровать. Это в прямом смысле знаки свыше", — рассказывает таролог Галина Янко.

По словам эксперта, искать подсказки судьбы во снах может быть сложнее, потому что это субъективный и индивидуальный способ интерпретации информации. И пусть иногда на то, чтобы понять что к чему, может понадобиться день или неделя, записывать сновидения, чтобы попытаться потом их растолковать, идея хорошая.

Неслучайные совпадения