Что такое знаки судьбы и как определить самые важные, чтобы их не пропустить
Судьба человека складывается из переплетения множества событий. В которых случайностей не бывает. Если замечаете определённые закономерности, возможно, вы нашли один из знаков судьбы. А как это вообще работает?
К сожалению, высшие силы не способны помогать человеку напрямую, как бы этого ни хотелось. Они не превратят вас в богача или успешного, влиятельного человека в один миг. Но порой в жизни людей появляются подсказки, помогающие понять, как правильно поступить в той или иной ситуации. Именно это эзотерики и называют знаками судьбы. Чтобы не пропустить самые важные из них, таролог Галина Янко советует обращать внимание на следующее. Именно там чаще всего знаки судьбы и прячутся.
Болезни и иные боли
Знаки судьбы: как Вселенная помогает человеку не ошибиться и выбрать правильный путь. Фото © Shutterstock
Многие привыкли воспринимать боль как что-то обыденное. Например, следствие ушиба или болезни. Но порой именно в неприятных ощущениях может прятаться знак судьбы. Мастер эзотерики говорит, что место возникновения боли или характер заболевания могут иметь скрытый смысл. Вот на него как раз и следует обратить пристальное внимание.
Повторяющиеся события
Как Вселенная, к которой никак не хочет прислушиваться человек, попытается показать, что тот наступает на одни и те же грабли? С помощью повторяющихся событий. Это один из самых легкоосознаваемых знаков судьбы. Вы постоянно проливаете на себя напиток или теряете телефон? Скорее всего, это она — подсказка от Вселенной. Таролог рекомендует в этом случае спросить совета у знакомых и друзей. Поделитесь проблемами и послушайте, что вам на это ответят. Скорее всего, все опрошенные, не сговариваясь, укажут на один и тот же ваш промах.
Подсказки во снах
Знаки и подсказки судьбы: что это такое и где их искать. Фото © Shutterstock
"Сны могут давать очень ценные подсказки, поскольку являются проявлением нашего подсознания и выражают скрытые эмоции, мысли и желания. Они открывают символические образы и метафоры, которые обладают очень ценным потенциалом, если их расшифровать. Это в прямом смысле знаки свыше", — рассказывает таролог Галина Янко.
По словам эксперта, искать подсказки судьбы во снах может быть сложнее, потому что это субъективный и индивидуальный способ интерпретации информации. И пусть иногда на то, чтобы понять что к чему, может понадобиться день или неделя, записывать сновидения, чтобы попытаться потом их растолковать, идея хорошая.
Неслучайные совпадения
В разговоре с "Вечерней Москвой" эксперт также советует обращать внимание на свою интуицию. Именно шестое чувство иногда может прямо подсказать, что вы нашли тот самый знак судьбы. Простой пример: вы вспоминали человека, а он в этот же момент вдруг вам позвонил. Совпадение ли это? Как говорит таролог Галина Янко, подобные знаки свыше подтверждают, что вы на правильном пути. Хотя порой, наоборот, могут послужить предостережением об ошибке.
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