Как не разозлить лесного духа: знаки и приметы, которые обязан знать каждый лесник

Опытные грибники помнят: лучший период сбора грибов — это конец августа и первая половина сентября! Но мало кто знает, что загадочное царство природы наполнено своими знаками и предзнаменованиями. Лесникам, которые проводят много времени среди высоких деревьев и шелестящей листвы, эти приметы знать просто необходимо!

Месть лесного духа в високосный год

В високосный год всем грибникам лучше остаться дома, иначе вас ждёт месть лесного духа – хранителя природного убранства. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Вы готовы к безмятежной грибной экспедиции, рюкзак собран и зашнурованы походные ботинки? Но подождите: сколько дней на этот раз в календаре — 365 или 366? Если ехать на "охоту" в високосный год, то вам обязательно будет мстить лесной дух. Есть поверье, что мистический хранитель особенно раздражается в это время. Считается, что в високосный год с земли поднимается всё дурное, в том числе и нечисть, а грибы всё это впитывают. Поэтому, если собрать в такое время их и принести домой, накличете беду и на себя, и на близких. Чтобы избежать гнева лесного духа, знающие лесники остаются дома.

Афиногенов день не для грибов

На Руси не собирали грибы 29 июля. В христианстве этот день считается днём памяти священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру в период гонения на христиан. Жители города Севастия, где проповедовал Афиноген, однажды отказались принести жертву идолу. Правитель обвинил в этом будущего святого, которого после долгих пыток и истязаний казнили. Считалось, что 29 июля птицы в лесу замолкают, будто задумываются о предстоящем перелёте в тёплые края. Полевые работы в день Афиногена продолжались, а вот тревожить лес в этот день было строго запрещено, потому как там "заря ходит — птичьи перья подбирает". Примечательно, что 29 июля не разрешалось не только ходить за грибами, но и собирать ягоды. Нельзя было охотиться и рубить дрова, а также петь, громко разговаривать и тем более кричать вблизи лесных массивов, чтобы не поднимать лишнего шума. Это был своеобразный "день тишины".

Скудный урожай при убывающей луне

Считается, что на убывающую луну ходить в лес за грибами бесполезно: улов окажется весьма скудным. А вот на растущую вас ожидает богатая добыча: "Луна растёт — по грибы идти, луна убывает — дома сидеть".

Ядовитая грибница раз в 2-3 года

Раз в два-три года грибница становится ядовитой и вырождается. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

С давних времён пошло такое суеверие, что один раз в два-три года собирать лесные вкусняшки запрещено, потому что грибница становится ядовитой. Современные исследователи полагают, что за это время у любого гриба она вырождается и урожай будет токсичным. Есть версии, что поверье про високосный год было подкреплено как раз этой теорией. Только в то время люди полагались не на научные знания, а на закономерности личного опыта. Вполне вероятно, что возрождение грибницы однажды выпало на високосный год и люди связали эти факты и "разработали" специальные правила для сбора грибов. Конечно же, то, что этот период выпадет именно на високосный год, — обыкновенная теория вероятности.

Ранние сыроежки и опята к неудачному сезону

Если сыроежки появились в лесу раньше белых грибов, то, как показывает практика, сезон для грибников будет неудачным. То же самое, если опята появились слишком рано, — грибов наберёте, но очень мало.