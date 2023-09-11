Выкиньте это немедленно: 7 вещей в доме, которые крадут ваше счастье

Чтобы стать счастливее, изменить жизнь к лучшему и впустить в неё перемены, необходимо начинать с преобразования окружающего пространства. Выкидываем те вещи в доме, которые заставляют чувствовать своих хозяев хуже с каждым днём.

1. Неудобная кровать

Эти вещи крадут энергию, хорошее настроение и жизненные силы. Фото © Shutterstock

Кровать должна быть вашим убежищем, облаком комфорта, убаюкивающим и умиротворяющим. Однако если матрас больше похож на средневековое орудие пыток, то так дело не пойдёт! Выкидывайте. Перемен требует ваша спина! Жёсткая, скрипучая и совершенно неудобная кровать крадёт жизненные силы быстрее, чем вы можете себе представить. Страдает не только спина, но ещё настроение и любовь к жизни. Купите матрас, желательно ортопедический. Вы сразу ощутите себя будто в объятиях Вселенной.

Согласно фэншуй и другим практикам, спать стоит исключительно на двуспальной кровати с широким изголовьем. Поставить её нужно подальше от стены, чтобы жизненная энергия ци могла спокойно циркулировать и работать на ваше благо. Добротное спальное место не только обеспечивает вам комфортный сон, но и привлекает идеального партнёра.

2. Старые вещи из прошлого

Мы все были в этом состоянии, когда держались за подарки и вещи, напоминающие о прошлых отношениях, как за драгоценные артефакты. Эти школьные открытки от возлюбленных или любовные письма от бывшего могут показаться славными сувенирами, излучающими добрые воспоминания и чувство ностальгии, но на самом деле это замаскированные воры счастья. Реликвии от бывших подобны эмоциональным якорям, мешающим новым отношениям. Пришло время изгнать призраки прошлых связей и освободить место для расцвета новой большой любви.

3. Пустые и старые кошельки

Кошелёк способен притягивать деньги. Однако он должен использоваться вами по назначению. Бесхозный символизирует нехватку, дефицит и упущенные возможности. Если ваш кошелек пустее, чем полка советского супермаркета, самое время это изменить. Рваные кошельки, в которых вы храните памятные билетики и различный хлам, будут только ухудшать материальное положение — уберите их из квартиры и своей сумочки. Для коллекций заведите специальные альбомы или коробочки, а испорченные кошельки выбрасывайте. Ничего, кроме бедности, в ваш дом они не принесут.

4. Разбитые зеркала

Не стоит держать дома треснутые зеркала — они символизируют разбитые стремления. Фото © Shutterstock

С давних пор известно, что разбитые зеркала следует выбрасывать, причём как можно скорее. Считается, что женщина, которая увидит своё отражение на его треснутой поверхности, рискует потерять красоту и остаться навсегда одинокой. Разбитое зеркало несёт беду в дом, рушит мечты и препятствует появлению любви. Замените разбитые стекляшки на целые, и пусть удача течёт по вашему дому свободно.

5. Острые углы мебели

Острые углы на вашей мебели могут стать препятствием на пути к счастью, вызывая неожиданные неприятные случаи, плохое настроение и самочувствие. Кроме того, считается, что острые углы в доме неминуемо притягивают одиночество. Если предстоит ремонт, то попросите мастера сгладить их, а если нет, то постарайтесь просто перекрыть этих врагов накладками на углы — они продаются в хозяйственных магазинах.

6. Сломанные вещи

Поломанные предметы — это чёрная дыра для положительной энергии. Они символизируют незавершённые дела и негатив. Будь то треснутая ваза или сломанный фен, эти вещи крадут счастье своих владельцев. Выбросите или почините эти предметы. Вы будете поражены тем, насколько быстро удача, перспективы и новые возможности нагрянут в ваш дом.

7. Искусственные цветы

Причиной застоя и оттока финансов могут стать искусственные цветы. Они собирают пыль, находятся в вашем доме длительное время и не несут в себе никакой положительной энергетики. Фото © Shutterstock

Неживые растения не могут наполнить ваше гнёздышко положительной энергией. Они несут застой и забвение. Их затхлая энергетика препятствует естественному потоку позитива в дом. Тем более не стоит приносить цветы, которые долгое время стояли в квартире у кого-то другого. Это нанесёт вред вашему финансовому благополучию и снизит приток денег в жизнь. Замените искусственные цветы на настоящие — их красота вдохнёт новую энергию в пространство, и вместе с ними расцветут в жизни счастье и благополучие.