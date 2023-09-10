6 цветов – "вампиров" с негативной энергетикой, которые держать в квартире опасно для жизни

Растения — прекрасные дополнения к нашему дому, они привносят в пространство жизнь, воздух, цвет и красоту. Однако не все они одинаково хороши. Бывают комнатные цветы, источающие отрицательную энергию, способные даже высасывать жизненные силы человека. Как только такие растения появляются в доме, обязательно происходит что-то плохое. Поэтому мы советуем сначала узнать, не является ли ваша флора новым "зелёным вампиром".

1. Монстера

Монстера — мощное, сильное и упорное растение, и энергетика у неё соответствующая — агрессивная, со склонностью к захвату территории. Фото © Freepik

Сложно представить, что такое красивое и модное растение способно источать ужасную энергетику, но это так! Практика показывает, что при длительном нахождении вблизи монстеры возникает ощущение усталости, появляются головная боль и сильная раздражительность. Могущественный цветок — это некий энергетический вампир, который питается человеческими силами. Семейные склоки и ссоры часто можно объяснить влиянием этого монстра! Выход простой: наслаждайтесь монстерой не дома, а в офисе или на работе, так как её расположение в общественных местах является максимально благоприятным.

2. Кактус

Хотя кактусы очаровательны и не требуют особого ухода, считается, что они приносят изоляцию и одиночество в ваше пространство. Говорят, что их острые шипы действуют как поглотители энергии привязанности и любви. Особенно опасно ставить коллекцию кактусов в спальне или детской комнате — могут обостриться отношения, начаться ссоры в семье. Категорически нельзя заводить кактус девушке или незамужней женщине, которые мечтают о браке. Цветок не даст владелице встретить мужчину мечты или отпугнёт всех женихов. Также есть примета, что кактусы приводят к проблемам с алкоголем у сильного пола.

3. Бамбук с четырьмя стеблями

Самые опасные растения-вампиры, которые нельзя приносить домой. Фото © Getty Images

Бамбук часто считают символом удачи, но некоторые его представители могут иметь противоположный эффект. Согласно фэншуй, растение с четырьмя стеблями приносит несчастье. Просто выберите другие числа, например три или шесть, и ваше растение будет излучать исключительно успех, гармонию и богатство.

4. Папоротник

Папоротники разных видов довольно часто встречаются в квартирах. Но оказывается, здесь им совсем не место. Эти энергетически мощные растения, свидетели эпохи динозавров, активно выделяют углекислый газ. В итоге человек начинает испытывать частую головную боль и утомляемость, лишается жизненных сил. В редких случаях споры папоротника вызывают аллергию. По народным приметам, это растение также не позволяет девушкам выйти замуж. Так что лучше содержать папоротники в офисе, зимнем саду или оранжерее.

5. Диффенбахия

Отрицательную энергетику диффенбахии связывают с её негативным влиянием на мужчин. Фото © Shutterstock

Ещё одно растение с "агрессивным настроем", схожее по характеру с монстерой. Диффенбахия с её большими листьями и крепкими стеблями имеет наклонности оккупанта: ей тесно в жилых помещениях, в непосредственной близости к человеку. Сложно найти общий язык в семье, где находится это привлекательное декоративно-лиственное растение. Ходит в народе мнение, что настолько сильно способна диффенбахия повлиять на мужчину, что в семье могут отсутствовать дети. Миф ли это? Лучше не проверять на практике. У некоторых людей в присутствии диффенбахии даже появляется чувство стеснения в груди.

6. Подаренные пальмы

Финик, вашингтония, хамедорея, юкка. Эти представители фиксируют сильную энергетику, но более негативную, особенно если они были вам подарены. Пальма старается занять всё свободное пространство, внимание и заботу. Единственное исключение — выращивание пальмы своими руками, тогда растение полностью поглощает вашу отрицательную энергию и источает свою, положительную, как к родительской фигуре, которая её вырастила. Если хотите иметь дома пальму, растите её самостоятельно и не приобретайте взрослое растение. Пальма как ребёнок.