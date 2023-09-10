10 лютых отзывов с Wildberries, читая которые невозможно не поразиться глупости и юмору людей

Интернет-магазины — удивительная вещь! Мало того что там можно найти и купить почти что угодно, так там ещё и встроен стендап в каждый раздел с отзывами. Собрали 10 уморительных комментариев, которые гарантированно поднимут вам настроение.

"Стесняюсь спросить, у Елены 45-й размер ноги? Если нет, то неудивительно, что боты слетают..." — Елена Патлаенко.

Фото © VK / wb_vsrato, от Woshige Mengxiangjia

"Зачем он там птиц держит", — Никита Жилин.

Фото © VK / wb_vsrato, от Владлены Левицкой

"А что не так? Есть все цвета кожи, продавец не расист", — Екатерина Великая.

Фото © VK / wb_vsrato, от Анны Каб

"А для чего нужен муляж айфона? И кому..." — Мадина Хадиева.

Фото © VK / wb_vsrato, от Дмитрия Бирюкова

"На стол можно использовать как скатерть", — Екатерина Великая.

Фото © VK / wb_vsrato, от Toshiya Hara

"Желаем вам хороших драк", — Екатерина Великая.

Фото © VK / wb_vsrato, от Юли Ким

"Девочку, без шуток, жаль (мама не должна так говорить дочери)", — Полина Андреева.

Фото © VK / wb_vsrato, от Алисы Котковой

"Так и было задумано, очевидно", — Алиция Хансен.

Фото © VK / wb_vsrato, от Юльки Корнеплодовой

"Вспомнился старый анекдот, как тёща со сковородки тефлон отмыла", — Людмила Горелова.

Фото © VK / wb_vsrato, от Радистки Кэт

"Название в студию!" — Соник Устинова.