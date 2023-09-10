10 лютых отзывов с Wildberries, читая которые невозможно не поразиться глупости и юмору людей
Все мы любим провести час-другой за онлайн-шопингом — такое удовольствие! А кто поопытнее, знают, что самое интересное именно в отзывах. Там можно не только узнать что-то важное, но и поднять себе настроение…
Интернет-магазины — удивительная вещь! Мало того что там можно найти и купить почти что угодно, так там ещё и встроен стендап в каждый раздел с отзывами. Собрали 10 уморительных комментариев, которые гарантированно поднимут вам настроение.
"Стесняюсь спросить, у Елены 45-й размер ноги? Если нет, то неудивительно, что боты слетают..." — Елена Патлаенко.
Фото © VK / wb_vsrato, от Woshige Mengxiangjia
"Зачем он там птиц держит", — Никита Жилин.
Фото © VK / wb_vsrato, от Владлены Левицкой
"А что не так? Есть все цвета кожи, продавец не расист", — Екатерина Великая.
Фото © VK / wb_vsrato, от Анны Каб
"А для чего нужен муляж айфона? И кому..." — Мадина Хадиева.
Фото © VK / wb_vsrato, от Дмитрия Бирюкова
"На стол можно использовать как скатерть", — Екатерина Великая.
Фото © VK / wb_vsrato, от Toshiya Hara
"Желаем вам хороших драк", — Екатерина Великая.
Фото © VK / wb_vsrato, от Юли Ким
"Девочку, без шуток, жаль (мама не должна так говорить дочери)", — Полина Андреева.
Фото © VK / wb_vsrato, от Алисы Котковой
"Так и было задумано, очевидно", — Алиция Хансен.
Фото © VK / wb_vsrato, от Юльки Корнеплодовой
"Вспомнился старый анекдот, как тёща со сковородки тефлон отмыла", — Людмила Горелова.
Фото © VK / wb_vsrato, от Радистки Кэт
"Название в студию!" — Соник Устинова.
Фото © VK / wb_vsrato, от Вероники Малаховской
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