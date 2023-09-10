Стало известно о тайном ребёнке Илона Маска с очень странным именем

У американского миллиардера Илона Маска есть тайный сын по имени Техно Механиус от канадской певицы Граймс (Клэр Буше). Мальчик с весьма необычным именем оказался десятым ребёнком предпринимателя, пишет портал Business Insider, ссылаясь на ещё не опубликованную биографию основателя SpaceX.

"Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребёнок от его бывшей партнёрши, канадской певицы Граймс", — говорится в публикации.

Возраст ребёнка не разглашается, но на данный момент известно, что это мальчик по имени Техно Механиус, а его прозвище — Тау. Теперь у Маска вместе с Техно Механиусом есть десять известных общественности биологических детей от трёх разных женщин.