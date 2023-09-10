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10 сентября, 00:30

Стало известно о тайном ребёнке Илона Маска с очень странным именем

Business Insider: У Маска и певицы Граймс есть ребёнок по имени Техно Механиус

<p>Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с бывшей девушкой, певицей Граймс. Обложка © ТАСС / Charles Sykes / AP</p>

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с бывшей девушкой, певицей Граймс. Обложка © ТАСС / Charles Sykes / AP

У американского миллиардера Илона Маска есть тайный сын по имени Техно Механиус от канадской певицы Граймс (Клэр Буше). Мальчик с весьма необычным именем оказался десятым ребёнком предпринимателя, пишет портал Business Insider, ссылаясь на ещё не опубликованную биографию основателя SpaceX.

"Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребёнок от его бывшей партнёрши, канадской певицы Граймс", — говорится в публикации.

Возраст ребёнка не разглашается, но на данный момент известно, что это мальчик по имени Техно Механиус, а его прозвище — Тау. Теперь у Маска вместе с Техно Механиусом есть десять известных общественности биологических детей от трёх разных женщин.

Стоит заметить, что это уже третий совместный ребёнок Граймс и Маска. В мае 2020 года исполнительница подарила предпринимателю сына, которого нарекли Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-Xii). Появившаяся позднее на свет девочка также получила странное имя — Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl), родители в сокращённом варианте называют её Y.

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Лайф также рассказывал, что в прошлом году сын-трансгендер миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон Ксавьер Александр Маск сменил имя, отрёкся от отца и официально стал девушкой. Ксавьер пояснил, что с биологическим папой давно не живёт и отказывается связывать себя с ним "каким-либо образом, в каком-либо виде или форме".

Андрей Соловьёв
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