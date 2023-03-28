Дочери Илона Маска решили поменять имя, и оно такое же странное, как у старшего братишки

Бывшая возлюбленная основателя SpaceX Илона Маска певица Граймс (Клэр Буше) решила поменять в документах имя их общей дочери Экзы Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl) на сокращённый вариант Y. Девушка хочет, чтобы официальным именем дочери стал вопросительный знак или слово Why.

"Она теперь Y, или Why, или просто ?", — заявила певица.

Малышку родители привыкли ласково называть Y. Однако госведомства отказываются менять имя малышки, и певица уже пожаловалась на это в "Твиттере".

Старшего брата девочки, кстати, зовут Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-Xii), и его имя Граймс и Маск тоже уже меняли. Изначально родители назвали мальчика X Æ A-12.