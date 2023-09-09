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9 сентября, 18:52
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Фанатка упала в обморок во время танца с певцом Shaman на концерте в Петербурге

Поклонница популярного певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman, упала в обморок прямо на сцене во время танца с ним. Видео, на котором запечатлён этот момент, опубликовал телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Фанатка упала в обморок во время танца с певцом Shaman на концерте в Петербурге. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Всё произошло на глазах у многотысячной толпы на концерте в Санкт-Петербурге. После того как охрана увела девушку со сцены, музыкант продолжил выступление. Понадобилась ли госпитализация поклоннице, пока не сообщается.

На певца Shaman едва не набросился тигр после выступления в Кирове

На певца Shaman едва не набросился тигр после выступления в Кирове

Ранее Лайф писал о том, что мошенники обманули московскую модель, сначала предложив ей сняться в клипе певца Shaman, а затем начав вымогать деньги.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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