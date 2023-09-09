6 осенних трендов в образах, благодаря которым от вас невозможно будет отвести взгляд

Как говорил классик, с первым осенним холодком жизнь начнётся сначала. Сентябрь — самое время начать новую жизнь в обновлённом стиле. Наступивший недавно сезон осень-зима – 2023 принёс немало интересных и необычных модных решений. Но каких?

1. Беретка — тренд осени-2023

Беретка — тренд сезона осень-зима – 2023, она добавит вашему осеннему образу парижского шика. Фото © Freepik / kireyonok-yuliya

Улучшите свой осенний наряд с помощью стильной вещицы — берета. Этот аксессуар придаст вашему образу немного парижского колорита. Сочетайте головной убор со строгим пиджаком, джинсами с высокой талией и ботильонами, чтобы стиль приобрёл сдержанную элегантность. Готово, вы неотразимы! Бегите за кофе и круассаном и отправляйтесь в парк выгуливать наряд.

2. Новый тренд сезона осень-зима – 2023 — уют в моде

Когда температура падает, уют выходит на первый план. Но не путайте комфортный образ с серостью! Вязаные свитера оверсайз, шарфы-одеяла и пальто с плюшевыми мишками производят фурор в мире моды. Осенью 2023 года наденьте самые мягкие носочки, спортивные штаны на флисе и куртку-одеяло. Обязательно прикупите яркие резиновые сапоги, если вы этого ещё не сделали. Приобрести их нужно непременно на случай сильных ливней и луж по щиколотку. Но вне экстремальных условий резиновую обувь носить не рекомендуется: это чревато ревматизмом.

3. Что модно осенью 2023-го? Монохром

Осенние тренды – 2023: дизайнеры предлагают нам облачиться в монохромные образы в одном оттенке. Фото © Shutterstock

Бордовый, бежевый, чёрный, серый или коричневый — в этом сезоне осень-зима – 2023 дизайнеры предлагают облачиться в монохромные образы одной цветовой гаммы. И чем лучше вы подберёте цвета друг к другу, тем элегантнее будете выглядеть. В этом на помощь девушкам придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк, строгого пиджака и прозрачного бадлона.

4. Водолазка — тренд осени-2023

Водолазка — это базовый предмет осенней одежды, излучающий изысканность и тепло. Независимо от того, выберете ли вы классическую чёрную в сочетании с брюками на заказ или экстравагантный вариант в сочетании с плиссированной юбкой, образ с водолазкой в сезоне осень-зима – 2023 гарантирует вам восхищённые взгляды мужчин.

5. Костюмы

Женские костюмы сегодня ничем не отличаются от мужских, и на это повлияла ещё коронавирусная пандемия, когда мы стали выбирать в гардеробе расслабленные вещи и личный комфорт. С тех пор объёмный костюм из пиджака и брюк стал главным элементом образа. И осенью 2023-го он по-прежнему в моде!

6. Жилетка

В сезоне осень-зима – 2023 жилетки снова в моде, причём не только вязаные. Фото © Getty Images