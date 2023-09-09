7 вещей, на которые вам уже давно надо было наплевать, но вы продолжаете издеваться над собой

Как часто мы издеваемся над собой, фантазируя, что плохого думают о нас окружающие, или беспокоясь о внешности и весе. Почему мы делаем эти мысли нашей повседневной рутиной? Это ведь приводит к бесконечному количеству стресса и тревоги, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье. Чтобы жить по-настоящему свободно, мы составили список из тем, на которые давно пора махнуть рукой.

1. Дальние родственники

Прекрасно понимаем: мы все выросли в культуре, когда на свадьбы зовут такую дальнюю родню, что молодожёны могут их и не видеть никогда до этого. Всё-таки кровь — не водица! Но в чём суть таких связей, если вы общаетесь только из-за чувства долга? Давайте так, даже если не в близких отношениях с дальними родственниками, это не означает, что вы плохой человек. Время и эмоции на поддержание сомнительных отношений можно потратить на самых близких.

2. Сколько вы весите

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Сколько же нервов уходит у среднестатистической женщины на то, чтобы следить за своим весом! Однако он не определяет нашу ценность как личности. Лучше сосредоточиться на том, как вы чувствуете себя, вместо того чтобы сравнивать свой вес с кем-то придуманными идеалами и нормами. Здоровье в приоритете, эстетика вторична.

3. Что о вас подумают соседи

С самого детства нас учили жить так, чтобы не было стыдно "перед людьми". В итоге страх за то, что подумают о нас соседи и другие малознакомые люди, тащится через всю жизнь. Но к определённому возрасту понимаешь, какая это чепуха. Пора бы просто забить на то, кто и что о вас думает. Не стоит об этом волноваться — каждый человек имеет свой собственный жизненный путь и за него вы не должны ни перед кем оправдываться.

4. Как дела у бывшего

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Бывает, отношения прошли и закончились годы и десятилетия назад, а мы то и дело думаем, как же у бывшего дела. Не чужой человек всё-таки. Однако такие думы ни к чему хорошему не приводят, они всё равно скатываются в сравнение. Кто лучше обустроил жизнь, кто успешнее, у кого дети счастливее… Должен же быть победитель этого развода или разрыва! Но, конечно, лучше сконцентрироваться на своей жизни. Это поможет вам полностью выйти из прошлого и двигаться вперёд.

5. Что и сколько можно есть, а что нельзя

Все мы знаем, что правильное питание важно для нашего здоровья. Однако, если вы постоянно сидите на диетах, ни о каком положительном эффекте и думать не приходится. Причём последствия отразятся как на физическом, так и на ментальном здоровье. Старайтесь не зацикливаться на количестве еды, а сконцентрироваться на качестве. Важно питаться разнообразно, готовить из полезных продуктов, чтобы чувствовать себя хорошо. Подсчёт калорий и борьба с чувством вины после каждого съеденного "не вовремя" куска только ухудшают вашу жизнь.

6. Гордятся ли вами родители

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Не важно, пять лет вам или уже пятьдесят, всё равно будете переживать, гордятся ли вами родители, любят ли. Важно понимать, что они не всегда будут одобрять то, что делаете в жизни. Но это не означает, что они отвергают своих детей или отрекаются от них. Не забывайте быть уверенным в себе и своих действиях, не ориентируйтесь только на мнение родителей. Но, если сомневаетесь, всегда можно прямо спросить.

7. Сколько денег вы зарабатываете

Многими забытый факт, сколько денег вы зарабатываете, не определяет вашу ценность как человека. Не стоит забывать, что деньги — это всего лишь материальное. У одних их больше, у других меньше, но это не значит, что кто-то из них сразу плохой. Деньги могут приходить в жизнь и так же легко уходить. Важно найти такое дело, которое будет долго нравиться, а если надоест, не побояться начать всё сначала. А не строить жизнь, ставя цель заработать все деньги мира. Тогда можно оказаться очень несчастным человеком.