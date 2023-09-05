Лучший муж на свете: 6 отличительных черт мужчины, умеющего любить по-настоящему

Какой женщине не хотелось бы иметь рядом с собой достойного мужчину? Если бы все люди умели по-настоящему любить, то трагедий и историй про разбитые сердца было бы гораздо меньше. Существуют ли признаки, что мужчина достаточно зрелый эмоционально и на него можно положиться? Да, конечно. В первую очередь, перед тем как пойти с избранником в ЗАГС, стоит проверить его на эти шесть пунктов. Они и раскроют секрет: умеет ваш кавалер любить или нет. Какими качествами обладают идеальные мужья?

1. Доверяет и не контролирует каждый шаг

Как понять, что мужчина по-настоящему любит женщину, а не просто с ней спит. Фото © Shutterstock

Первое и самое основное, чем будет отличаться мужчина, умеющий по-настоящему любить свою женщину, доверием к ней. Он не перестанет интересоваться и спрашивать, как прошёл её день, какие она построила планы, но ни в коем случае не захочет контролировать каждый шаг своей женщины и ограничивать её. Ему нет смысла сомневаться в избраннице, ведь он всецело ей доверяет.

2. Мужчина бережно относится ко сну женщины

Большинство не знает этого факта, но, если человек мешает вам спать, это расценивается как насилие с его стороны. И многие тираны, абьюзеры и прочие токсичные личности очень любят лишать своих жертв ночного отдыха. Поэтому если мужчина оберегает покой и сон своей женщины, значит, по-настоящему о ней заботится. Не шумит и не будит раньше времени, возможно, балует после пробуждения завтраком прямо в постель.

3. Уважает личные границы

6 железобетонных признаков, что мужчина по-настоящему любит свою избранницу. Фото © Shutterstock

Не только любящий, но и осознанный, зрелый человек всегда будет соблюдать чужие личные границы. И неважно, мать перед ним, жена или просто коллега, которого первый день тот видит в офисе. Если женщина просит не трогать её или дать время побыть в тишине, такой мужчина кивнёт и согласится. Он не станет переубеждать или силой навязывать своё общество. Потому что понимает: просят — надо исполнить.

4. Помогает не только по дому

По-настоящему любящему мужчине совершенно неважно, в чём помогать своей женщине. Прикрутить полку, вымыть посуду или приехать и починить её внезапно сломавшийся автомобиль. Такой человек уж тем более не станет разделять обязанности на условно мужские или якобы только женские.

5. Знает, от чего приходит в восторг его девушка

Как понять, что мужчина окажется идеальным мужем: 6 признаков. Фото © Shutterstock

Самый идеальный муж обладает ещё одним качеством — он умеет слушать. И, конечно, запоминает все мелочи, которые проскальзывают в разговорах с дамой. Какие цветы ей нравятся, какие продукты любит, какие не ест вообще. Такому мужчине не надо долго вспоминать, что нравится его женщине, и гадать, как сделать ей приятно, он всегда это знает.

6. Мужчина не держит обид и не мстит