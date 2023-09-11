5 российских звёзд, которые выглядят как пародии на самих себя
Вы даже не узнаете этих знаменитостей, если встретите на улице: настолько сильно изменилась их внешность. Воспользуйтесь нашими карточками, чтобы разобраться, кто перед вами на самом деле. Возможно, это звезда мирового уровня.
Губин болеет, Уварова ищет себя, Фомин доминирует, Волкова излучает успех, а Киркоров испытывает публику, не переставая удивлять своими преображениями. У этих звёзд были разные причины измениться внешне, но у всех получилось на славу.
Как сегодня выглядит Андрей Губин
Что стало с певцом Андреем Губиным? Фото © Kinopoisk.ru, © VK / Андрей Губин
В 1990-е хиты Губина звучали из каждого телевизора. У него была целая армия фанаток, которые ездили за артистом по стране. Но в 2010-х Андрей ушёл со сцены: у него нашли неврологическую болезнь лица. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени и рассказывать, что на него готовилось покушение. Андрей Губин сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Семьи у него нет.
Как изменилась звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова
Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова — как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk.ru, кадр из видео © YouTube / Не принято обсуждать
Уварова прославилась в 2000-х благодаря сериалу "Не родись красивой". Потом были роли в заметных проектах "Адаптация" и "Последний министр". Актриса также работает в Российском академическом молодёжном театре. Она неоднократно меняла внешность, и сейчас на улице Уварову узнают только самые преданные фанаты. Нелли дважды разводилась, у неё есть дочь и сын от второго мужа.
Митя Фомин — как артист выглядит сегодня
Как с годами изменился певец Митя Фомин. Фото © Kinopoisk.ru, кадр из видео © YouTube / mityafomin_artist
Митя Фомин был участником популярной группы Hi-Fi. На пике славы он пристрастился к наркотикам. Артист справился с зависимостью и построил сольную карьеру. Он успешный певец и участник многочисленных телешоу. От образа сладкоголосого юноши не осталось и следа: теперь Митя брутальный метросексуал. Фомин не женат, детей у него тоже нет.
Кем стала Юлия Волкова из группы t.A.T.u.
Одна из солисток популярной группы t.A.T.u. сильно изменилась. Как сегодня выглядит Юлия Волкова. Фото © Wikimedia / NatureBoyMD, кадр из видео © YouTube / Осторожно: Собчак
"Тёмненькая" из "Тату" дебютировала в детском коллективе "Непоседы" и телепрограмме "Ералаш". А в 2000-х их дуэт с Леной Катиной прославился на весь мир. Вскоре Волкова начала сольную карьеру, которая едва не оборвалась из-за потери голоса. Это случилось во время операции на щитовидной железе. Голос удалось восстановить, и Волкова продолжает выступать, хотя образ хрупкой школьницы уже давно в прошлом.
Что творится с Филиппом Киркоровым: как сегодня выглядит певец
Как из-за пластических операций Филипп Киркоров выглядит сегодня. Фото © Wikimedia / Daniel Kruczynski, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Внешний облик Киркорова всегда играл значительную роль в его имидже. Но недавно он претерпел кардинальные перемены. Поклонники певца восприняли обновление неоднозначно. Впрочем, Киркорову не привыкать ставить всех на уши, а от разговоров о себе он лишь подпитывается энергией.
Ранее LIFE рассказывал про участников шоу "Голос. Уже не дети", кто тоже сильно вырос и удивил зрителей своим внешним преображением.
Wikimedia / NatureBoyMD, кадр из видео © YouTube / Осторожно: Собчак