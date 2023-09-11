5 российских звёзд, которые выглядят как пародии на самих себя

Губин болеет, Уварова ищет себя, Фомин доминирует, Волкова излучает успех, а Киркоров испытывает публику, не переставая удивлять своими преображениями. У этих звёзд были разные причины измениться внешне, но у всех получилось на славу.

Как сегодня выглядит Андрей Губин

Что стало с певцом Андреем Губиным? Фото © Kinopoisk.ru, © VK / Андрей Губин

В 1990-е хиты Губина звучали из каждого телевизора. У него была целая армия фанаток, которые ездили за артистом по стране. Но в 2010-х Андрей ушёл со сцены: у него нашли неврологическую болезнь лица. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени и рассказывать, что на него готовилось покушение. Андрей Губин сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Семьи у него нет.

Как изменилась звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова — как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk.ru, кадр из видео © YouTube / Не принято обсуждать

Уварова прославилась в 2000-х благодаря сериалу "Не родись красивой". Потом были роли в заметных проектах "Адаптация" и "Последний министр". Актриса также работает в Российском академическом молодёжном театре. Она неоднократно меняла внешность, и сейчас на улице Уварову узнают только самые преданные фанаты. Нелли дважды разводилась, у неё есть дочь и сын от второго мужа.

Митя Фомин — как артист выглядит сегодня

Как с годами изменился певец Митя Фомин. Фото © Kinopoisk.ru, кадр из видео © YouTube / mityafomin_artist

Митя Фомин был участником популярной группы Hi-Fi. На пике славы он пристрастился к наркотикам. Артист справился с зависимостью и построил сольную карьеру. Он успешный певец и участник многочисленных телешоу. От образа сладкоголосого юноши не осталось и следа: теперь Митя брутальный метросексуал. Фомин не женат, детей у него тоже нет.

Кем стала Юлия Волкова из группы t.A.T.u.

Одна из солисток популярной группы t.A.T.u. сильно изменилась. Как сегодня выглядит Юлия Волкова. Фото © Wikimedia / NatureBoyMD, кадр из видео © YouTube / Осторожно: Собчак

"Тёмненькая" из "Тату" дебютировала в детском коллективе "Непоседы" и телепрограмме "Ералаш". А в 2000-х их дуэт с Леной Катиной прославился на весь мир. Вскоре Волкова начала сольную карьеру, которая едва не оборвалась из-за потери голоса. Это случилось во время операции на щитовидной железе. Голос удалось восстановить, и Волкова продолжает выступать, хотя образ хрупкой школьницы уже давно в прошлом.

Что творится с Филиппом Киркоровым: как сегодня выглядит певец

Как из-за пластических операций Филипп Киркоров выглядит сегодня. Фото © Wikimedia / Daniel Kruczynski, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Внешний облик Киркорова всегда играл значительную роль в его имидже. Но недавно он претерпел кардинальные перемены. Поклонники певца восприняли обновление неоднозначно. Впрочем, Киркорову не привыкать ставить всех на уши, а от разговоров о себе он лишь подпитывается энергией.