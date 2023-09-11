Назван способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление

Кондиционеры отлично подходят для обогрева помещений в межсезонье. Как рассказал инженер Юрий Артамонов, с их помощью можно неплохо сэкономить на электроэнергии, поскольку эти приборы потребляют гораздо меньше мощности, чем обогреватели.

Как пояснил специалист, у большинства современных кондиционеров есть функция обогрева, но работают они не по принципу нагревателей, а как тепловые насосы. Так, в жару системы перекачивают тепло из помещения на улицу, а в холод — с улицы в дом. Работают кондиционеры очень эффективно, и КПД в режиме нагрева иногда может достигать даже 300%.

"Единственный минус кондиционера в том, что при очень низкой температуре на улице, меньше чем минус семь, его эффективность начинает стремительно падать. И как основной инструмент нагрева он не работает, однако хорош для межсезонья", — приводит радио "Спутник в Крыму" слова эксперта.

Как отметил Артамонов, кондиционеры тратят электроэнергию именно на перекачку тепла, а не на нагрев. Так, устройство мощностью 600 ватт может принести в помещение втрое больше тепла, чем обычный обогреватель.