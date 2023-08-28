Россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей отопления

Многие слышали о случаях, когда в домах с централизованным отоплением взрывались радиаторы. На самом деле такое может произойти даже с автономной системой. Чтобы предотвратить такое, первое, на что стоит обратить внимание, — есть ли в вашей квартире или доме старые ржавые батареи. Об этом в беседе с Лайфом рассказал основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Фёдор Васильев.

"Старые ржавые батареи многие люди почему-то не меняют, объясняя это тем, что чугунные батареи на века. Покрасят их сверху красочкой и живут со старыми раритетными ржавыми батареями, создавая уют старины, как им кажется. Или в программах по ремонту насмотрятся, как старые батареи в новом интерьере закрывают стильным экраном под цвет современного интерьера. Всё это создаёт опасность разрыва батарей не только в квартире обладателя старых батарей, но и у соседей", — отметил он.

По словам эксперта, "ржавчину гоняет" по трубам всего дома и в некоторых местах она накапливается. Когда сантехник в подвале перекроет и снова откроет кран и пойдёт напор, то где-то может случиться разрыв батареи. То же самое касается частного дома, где стоит котёл. Ржавчина попадает в распределительный бак, оседает в нём. И со временем засоряются бак, трубы и сами комнатные батареи, затем они разрушаются и лопаются.

"Чтобы этого избежать, необходимо обязательно менять сломанные батареи. Если батарея дала течь, то её нельзя подремонтировать, её необходимо заменить. Кроме того, желательно, чтобы в доме были одинаковые батареи: качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры. А не так, что в двух комнатах поставили новые батареи, а в другой части дома оставили древние ржавые", — добавил специалист.

Он также отметил, что разрыв старой батареи может произойти из-за перепада давления. Сейчас эта проблема особенно актуальна, так как стали популярны дорогие дизайнерские радиаторы, которые часто показывают по телевизору.

"Эти радиаторы дизайнеры устанавливают как арт-объект в современные интерьеры, но тогда нужно устанавливать такие радиаторы во всём жилище, а это дорогое удовольствие и не очень хорошая затея. Ведь надо понимать, что от таких новомодных радиаторов, например, в небольших квартирах может быть очень жарко. И жить в квартире зимой можно будет только в шортах", — заключил Васильев.