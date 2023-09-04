Россиянам напомнили, когда включат батареи

Отопление в квартирах включают, когда пять дней температура держится ниже восьми градусов. Об этом заявил исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев.

"Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже восьми градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Эксперт добавил, что запускать эти работы надо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, а потом сдавать их комиссии, куда входят представители РСО (ресурсоснабжающей организации) и органы местной власти. По результатам проверки она составляет акт о готовности к отопительному периоду, который должны подписать сотрудники управляющей компании и представители совета дома. Но на деле собственники редко участвуют в приёмке. Более того, распространены случаи, когда подписи подделывают либо их оставляют лояльные к УК жильцы, которые даже не участвовали в осмотре.

Исполнительный директор ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина в беседе с РИА "ФедералПресс" уточнила, что управляющие компании, как правило, начинают готовить дом к зиме ещё в июле. Как только отключается отопление в апреле, они приступают к опрессовке, ремонтируют трубопроводы и осматривают все системы. По её словам, УК работают в течение всего лета, а проверкой в итоге занимается жилищная инспекция.