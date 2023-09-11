5 правил, как вести себя в ресторане, чтобы вам точно плюнули в блюдо

Если хотите получить незабываемый опыт в ресторане и одновременно испортить настроение официанту, то вы попали по адресу! Собрали пять вредных советов, которые гарантированно помогут заслужить ненависть персонала всех заведений. И неважно, хотите вы этого или нет! Готовы испортить себе настроение и вечер? Тогда читайте дальше!

1. Просите добавить/убрать какой-нибудь ингредиент из всех ваших блюд

5 вредных советов, как оказаться в чёрном списке ресторанов. Фото © Shutterstock

Повара — настоящие художники, которые тратят много времени на то, чтобы создать идеальное блюдо. Но кто сказал, что вы должны доверять им? Попросите добавить или убрать какой-нибудь ингредиент из всех заказанных блюд. Кто знает, может быть, вы сможете улучшить то, что уже было идеальным? А как повара будут рады потратить лишние десять минут на то, чтобы приготовить вам какой-нибудь салатик за пятьсот рублей с нуля… Вас точно запомнят!

2. Просите, чтобы все блюда вам принесли одновременно

Конечно, вы можете наслаждаться каждым блюдом по очереди, но зачем это делать, если хочется попробовать всё и сразу? Попросите, чтобы всю заказанную еду и напитки принесли одновременно, — тогда вы сможете насладиться взрывом вкусов. Если вы вдруг не понимаете, что здесь плохого, представьте официанта и поваров, которые должны скоординировать свою работу так, чтобы блюда были готовы к одному моменту. А если кто-то из гостей заказал еду, которая готовится дольше, пока все остальные блюда остывают… Вы точно окажетесь в чёрном списке.

3. Приходите через полчаса после начала зарезервированного времени

Как заполучить ненависть всех официантов: 5 вредных советов. Фото © Shutterstock

Никогда не приходите вовремя — это немодно. А потом, конечно, ругайтесь со всеми из-за того, что ваш столик уже кому-то отдали. Поверьте, даже если вам всё-таки найдут место, весь вечер официант будет закатывать глаза. Но разве вас это должно волновать?! Приходите тогда, когда вздумается. А ещё можно заявиться после закрытия — вот это вообще оптимальный вариант.

4. Не читайте описания блюд в меню

Меню — это для слабаков. Настоящий профи заказывает еду, не читая описания. Выбирайте случайные блюда и каждый раз наслаждайтесь сюрпризом. А потом, конечно, возмущайтесь, что, вообще-то, вы думали, что состав будет другой. И неважно, что он был указан в меню. А если в заказанной еде окажется ингредиент, на который у вас аллергия? О, официант будет в восторге, когда узнает, что стоимость потраченной впустую еды вычтут из его зарплаты!

5. Не оставляйте чаевые

5 способов испортить настроение официанту и оказаться в чёрном списке заведения. Фото © Shutterstock

Никогда не оставляйте чаевые, даже если вам понравилось обслуживание. Ведь повара и официанты должны работать на вас, а не вы на них. Покажите, кто здесь главный! Более того, если оставите чаевые, то персонал может подумать, что вы богач, и будет стараться на вас наживаться. Да и всё-таки у них зарплата есть, нечего ждать подачек!