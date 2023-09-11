6 люксовых продуктов из СССР, о которых вы ничего не слышали Оглавление Медовое масло Ионитное молоко Апельсиновый майонез Фруктовый кефир и гянджлик Консервированный винегрет и икра из тыквы "Слоёная" простокваша Апельсиновый майонез, гянджлик и ионитное молоко на магазинных полках Союза были региональными деликатесами, о которых практически забыли 197223 197223 Люксовые продукты из СССР. Обложка © ТАСС / Виктор Кошевой

Принято считать, что продуктовый ассортимент в СССР был необычайно скудным. Мол, ракеты в Советах умели делать, а йогурт – нет. Йогурт (такой, каким его делают на Западе) в СССР действительно не выпускали. Зато в ассортименте советского пищепрома бывали такие продукты, о которых не слышали жители современной России и не знали на Западе. Стоит отметить, что продукты эти были не везде: страна была большая, и снабжение отличалось от региона к региону.

Медовое масло

Это был десертный продукт, который представлял собой сливочное масло из свежих сливок с жирностью 52%. В него была добавлена четверть натурального мёда. Медовое масло было мягче обычного сливочного, цвет мог различаться в зависимости от мёда, который добавляли: от кремово-белого до насыщенного жёлтого. Такое масло мазали на бутерброд к чаю или использовали для тортов.

Масло. Фото © Shutterstock

Советский пищепром выпускал также цикориевое масло — с добавлением натурального цикория. Продукт был исключительно на любителя. В масле присутствовали белковые добавки и натуральный цикорий. Фасовали такое масло мелкими порциями в полимерные баночки или производили 200–250-граммовые брикеты из фольги.

Ионитное молоко

Это молоко использовалось исключительно для питания грудничков. От других видов молока ионитное молоко отличалось тем, что содержало на 22% меньше кальция, считалось, что это приближает его состав к материнскому молоку. Новые свойства коровьего молока достигались его ионизацией на специальных установках. Советская промышленность выпускала несколько видов этого продукта: молоко без добавок, молоко витаминизированное сладкое, молоко сладкое (7,5% сахара) и молоко, обогащённое витаминами В и С. Все виды ионитного молока стерилизовались и расфасовывались в бутылочки по 200 миллилитров.

Молоко. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Апельсиновый майонез

Кроме заурядных майонезов "Провансаль" или "Горчичный", которые начали производить в 1936 году, в Стране Советов производили и другие виды майонеза — на любителя. Были соусы и с хреном, и с тмином. Но самым необычным был апельсиновый майонез. Он содержал 35% жира и считался десертным продуктом. Был сладким, с ярко выраженным вкусом апельсинов. В него добавляли 20% апельсинового сока или джема, фруктовую эссенцию, кукурузный крахмал и лимонную кислоту вместо уксуса. Кстати, продукт не содержал консервантов и мог храниться всего 30 дней.

Майонез. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Фруктовый кефир и гянджлик

Да, йогуртов в СССР действительно не было. Зато был 2,5%-ный и 1%-ный фруктовый кефир — вполне себе диетический продукт, ведь сахара в него не добавляли. Зато в него добавляли самые разные фруктово-ягодные натуральные наполнители: сиропы, варенье, джемы, сублимированные или замороженные ягоды. Цвет кефира был обусловлен добавками. И, заметьте, в нём не было никаких красителей, усилителей вкуса и консервантов. Только здоровая пища!

Кефир. Фото © ТАСС / А. Школин

Советский пищепром отдавал должное и национальным кухням. В СССР производился азербайджанский кисломолочный продукт гянджлик. Он представлял собой смесь из молока и сливок, сквашенных особыми термофильными бактериями, в которую добавляли сахар и самые разные сиропы, например сироп из айвы, вишни или малины. Консистенция, кстати, напоминала йогурт или даже сметану, то есть была густой и однородной.

Консервированный винегрет и икра из тыквы

Консервы. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Пищепром Украинской ССР обеспечивал советских людей консервированными овощами. Чего только не производили на Украине! Консервированные салаты из свежих и солёных огурцов, из красного сладкого перца, моркови, зелёного горошка и репчатого лука, из яблок, из свёклы с сельдереем. Всего не перечислишь. В Ивано-Франковской области (в городке Калуша) на консервном заводе выпускались консервированный винегрет и даже винегрет с грибами.

"Слоёная" простокваша

Этот продукт теперь уже почти забыт, а в СССР его очень любили. Скисшее натуральное молоко не выливали, а ждали, когда оно превратится в простоквашу. Её считали полезной и даже лечили ею гастрит и колит.

Простокваша. Фото © Shutterstock

Советская пищевая промышленность производила несколько видов простокваши. Самой экзотической была "слоёная". Её выпускали в баночках, на дне которых находился слой джема или конфитюра, а наверху находился слой простокваши, созданной при помощи молочнокислых бактерий: стрептококка и болгарской палочки. Было и вкусно, и полезно!

Авторы Майя Новик