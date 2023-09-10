6 трендов маникюра, которые стали ультрамодными осенью-2023

Смена времени года отражается не только на гардеробе, но и на маникюре. Меняются цвета-фавориты, происходит ротация дизайна, рождаются новые тренды и видоизменяются старые. Какие же новинки осеннего маникюра популярны в 2023 году?

1. Мраморные ногти

Мраморные ногти — новый популярный тренд осени 2023 года. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / d.castello

Современные тенденции на естественность продолжают удерживать свои топовые позиции в этом сезоне. Мраморное покрытие — абсолютный тренд осени 2023 года. Такой вариант дизайна не требует большой смелости и готовности к экспериментам. Чем и нравится любителям минималистичного, аккуратного маникюра. "Эффект мрамора" можно создать на всех пальцах одновременно или в качестве акцента на одном-двух ноготках. Дополнительными элементами для мраморного дизайна будут служить стразы, втирка, фольга и блёстки. Сочетание чёрного и белого при создании такого дизайна сделает его универсальным на все случаи жизни. Топовым дизайном осеннего сезона 2023 года является чёрный мраморный нейл-арт, декорированный золотом.

2. Тёплые и насыщенные оттенки

Какой дизайн ногтей считается ультрамодным этой осенью? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moskvichka_nails

Осенью, как никогда, хочется тепла, горячего какао и тёплых свитеров. Эта уютная пора задаёт свои тренды осеннего маникюра 2023 года. На смену ярким и неоновым оттенкам лета осенью приходят тёплые и насыщенные оттенки. Традиционно самые модные цвета осеннего маникюра — бордо, ягодный, коричневый, тёмно-зелёный, мягкие варианты жёлтого и оранжевого — всё, что напоминает о листопаде и увядании природы. Тёплые и яркие тона жжёного апельсина придадут вашим ногтям нотку сезонного очарования. Красные ногти будут по-прежнему популярны в 2023 году. Этот оттенок всегда вызывает страсть и неподвластный времени. Например, осенью-2023 можно добавить к всесезонному нюду классический красный или оранжевый и получить модные осенние ноготочки под нейтральный свитер крупной вязки. Самое то!

3. Контрастный французский маникюр

Контрастный французский маникюр — тренд 2023-го. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moskvichka_nails

Что же касается модного дизайна маникюра на осень-2023, то, судя по последним показам, актуален, как никогда, необычный френч. Французский маникюр выглядит красиво сам по себе, но добавление акцентов и контрастных цветов может сделать его ещё эффектнее. Яркий пример тренда осеннего маникюра: комбо из красных кончиков и синих цветов — васильков.

4. Дизайн с осенней природой

Какой дизайн осенью-2023 считается модным? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / niko_nails_gomel

Тренды осени-2023 в нейл-арте отражают не только веяния моды, но и изменения в природе. Именно по этой причине из года в год осенью на ноготках модниц появляется красивый осенний маникюр с жёлтыми листьями, веточками и каплями дождя. Тему золотой осени продолжает дизайн с фольгой и хромированный маникюр. Причём фольгирование может быть не только золотым — в красно-чёрной версии этот дизайн выглядит потрясающе! Например, можно сделать фольгирование с красной рябиной.

5. Маникюр-желе

Маникюр-желе — новый тренд 2023 года. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nailjob

Маникюр-желе — безусловный тренд осени-2023. Изначально моду на него ввели корейские модницы и такой дизайн начал быстро завоёвывать сердца других любительниц красивых ногтей. Решающий всплеск моды на маникюр-желе начался недавно, когда звезда Селена Гомес опубликовала фото своих ногтей. Обратите внимание на 3D-рисунки: капли, полосы — всё должно быть объёмным. Если вы из числа консерваторов, ограничьтесь миниатюрными деталями на паре пальцев. А если готовы к экспериментам, сочетайте с хромированным лаком.

6. Металлик

Маникюр цвета металлик осенью-2023 очень модный. Фото © Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nails_fanclub