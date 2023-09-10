Названы самые трендовые модели пальто на эту осень
Стилист Мельникова: Осенью 2023 года в моде будут пальто в стиле оверсайз
Нынешней осенью в тренде будут пальто в стиле оверсайз, пальто-бушлаты и пальто в стиле милитари. Об этом рассказала стилист маркетплейса "Мегамаркет" Ханна Мельникова.
Пальто в стиле оверсайз характеризуется габаритными лацканами или воротниками, а также объёмными карманами. Супермодно, по словам специалиста, будет смотреться пальто "бойфренд". Такая модель идеально сочетается с любыми джинсами, брюкам и даже лёгкими платьями. Не менее трендовым вариантом на осень станет пальто в стиле милитари. Его отличительные черты — строгий силуэт, заострённые лацканы и двойной ряд пуговиц. Очень выигрышно такая модель смотрится в оливковом, бежевом, сером и чёрном цветах. А вот любительницам прогулок Мельникова посоветовала присмотреться к бушлату.
"Бушлат — разновидность укороченного женского пальто. Практичная вещь, которая подойдёт любительницам активного отдыха и долгих прогулок", — приводит "Газета.ru" слова стилиста.
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