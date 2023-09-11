7 самых сексуальных вещей, на которые способны мужчины, хотя они сами этого не подозревают
Мужчины и сами не знают, какие они на самом деле сексуальные. Причём часто это проявляется в самых неожиданных ситуациях... Каких именно — подробно рассказали в материале ниже.
Ища в себе привлекательность, мужчины часто думают о том, что им нужно быть высокими, сильными и красивыми. Но на самом деле есть много необычных и неожиданных вещей, которые способны привлечь женское внимание. Недавно на "Реддите" девушки обсудили, что именно им кажется сексуальным в поведении противоположного пола. Собрали семь популярных мнений, которые стоит взять на вооружение.
1. Когда он ходит с закатанными рукавами
Женщины рассказали, что в мужчинах вызывает сексуальное влечение: 7 неожиданных вещей. Фото © Shutterstock
Мужчина в рубашке с закатанными рукавами кому-то может показаться неопрятным или небрежным. Но большинство женщин, наоборот, считают это чем-то удивительно сексуальным. Закатанные рукава тут играют в качестве знака, что парень не боится показать свою силу и мужественность. Это, конечно, очень привлекательно для женщин.
2. Когда он проявляет заботу к животным и детям
Мужчины, которые защищают тех, кто не может за себя постоять, также крайне привлекают девушек. Это показывает, что кавалер может быть заботливым и ответственным, а также, что он способен оказаться нежным партнёром — никакой токсичной маскулинности.
3. Когда он говорит "Не беспокойся, я обо всём позабочусь"
7 неожиданно сексуальных вещей, которые делают мужчину в женских глазах привлекательным. Фото © Shutterstock
Многие женщины ищут мужчин, которые могут быть лидерами в отношениях. Если парень говорит "Не беспокойся, я обо всем позабочусь", это показывает, что он уверен в собственных силах и может взять на себя ответственность. Нет ничего слаще звука этой фразы.
4. Когда он читает бумажные книги в общественных местах
Пока большинство парней в метро залипают в экраны телефонов, мужчины с бумажной книгой в руках мигом вызывают интерес всех девушек вокруг. А если он ещё и рукава закатал — угроза затопления шахт. Сразу видно, что мужчина образованный, что не может не привлекать дам. Единственное — нужно следить, какие именно книги он читает…
5. Когда у него низкий тембр голоса
Что делает мужчину сексуальным: 7 неожиданных особенностей. Фото © Freepik
Многие женщины находят мужчин с низким тембром очень сексуальными. Голос связан с высоким уровнем тестостерона и мужественности, что также очень привлекательно звучит для женщин, которые, как все мы помним, любят ушами. Такой парень звучит уверенно и сексуально, особенно когда знает, чего хочет — ну разве это не горячо?
6. Когда он кладёт руку на спину, чтобы направить в нужную сторону
Ещё одно проявление силы и заботы в отношениях. Когда мужчина кладёт руку на спину женщины, это сигнал, что он — защитник и опора для своей партнёрши. Ну а что может быть сексуальнее парня, который может защитить и окружить заботой?
7. Когда он может починить что-то в доме своими руками
7 необычных признаков привлекательности мужчин. Фото © Freepik
Мужчина, который умеет чинить что-то в доме своими руками, — тоже нечто очень привлекательное для большинства женщин. Такой навык свидетельствует о его умении решать проблемы и быть независимым. Конечно, хорошо, если он может позволить вызвать специалиста, но, давайте будем честны, ни одна девушка не откажется посмотреть, как её любимый орудует молотком или пилой.
Конечно, это далеко не полный список вещей, которые девушки находят сексуальными в поведении мужчин. Делитесь в комментариях, какие черты в ваших партнёрах заводят вас!