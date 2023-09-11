7 самых сексуальных вещей, на которые способны мужчины, хотя они сами этого не подозревают

Ища в себе привлекательность, мужчины часто думают о том, что им нужно быть высокими, сильными и красивыми. Но на самом деле есть много необычных и неожиданных вещей, которые способны привлечь женское внимание. Недавно на "Реддите" девушки обсудили, что именно им кажется сексуальным в поведении противоположного пола. Собрали семь популярных мнений, которые стоит взять на вооружение.

1. Когда он ходит с закатанными рукавами

Женщины рассказали, что в мужчинах вызывает сексуальное влечение: 7 неожиданных вещей. Фото © Shutterstock

Мужчина в рубашке с закатанными рукавами кому-то может показаться неопрятным или небрежным. Но большинство женщин, наоборот, считают это чем-то удивительно сексуальным. Закатанные рукава тут играют в качестве знака, что парень не боится показать свою силу и мужественность. Это, конечно, очень привлекательно для женщин.

2. Когда он проявляет заботу к животным и детям

Мужчины, которые защищают тех, кто не может за себя постоять, также крайне привлекают девушек. Это показывает, что кавалер может быть заботливым и ответственным, а также, что он способен оказаться нежным партнёром — никакой токсичной маскулинности.

3. Когда он говорит "Не беспокойся, я обо всём позабочусь"

7 неожиданно сексуальных вещей, которые делают мужчину в женских глазах привлекательным. Фото © Shutterstock

Многие женщины ищут мужчин, которые могут быть лидерами в отношениях. Если парень говорит "Не беспокойся, я обо всем позабочусь", это показывает, что он уверен в собственных силах и может взять на себя ответственность. Нет ничего слаще звука этой фразы.

4. Когда он читает бумажные книги в общественных местах

Пока большинство парней в метро залипают в экраны телефонов, мужчины с бумажной книгой в руках мигом вызывают интерес всех девушек вокруг. А если он ещё и рукава закатал — угроза затопления шахт. Сразу видно, что мужчина образованный, что не может не привлекать дам. Единственное — нужно следить, какие именно книги он читает…

5. Когда у него низкий тембр голоса

Что делает мужчину сексуальным: 7 неожиданных особенностей. Фото © Freepik

Многие женщины находят мужчин с низким тембром очень сексуальными. Голос связан с высоким уровнем тестостерона и мужественности, что также очень привлекательно звучит для женщин, которые, как все мы помним, любят ушами. Такой парень звучит уверенно и сексуально, особенно когда знает, чего хочет — ну разве это не горячо?

6. Когда он кладёт руку на спину, чтобы направить в нужную сторону

Ещё одно проявление силы и заботы в отношениях. Когда мужчина кладёт руку на спину женщины, это сигнал, что он — защитник и опора для своей партнёрши. Ну а что может быть сексуальнее парня, который может защитить и окружить заботой?

7. Когда он может починить что-то в доме своими руками

7 необычных признаков привлекательности мужчин. Фото © Freepik

Мужчина, который умеет чинить что-то в доме своими руками, — тоже нечто очень привлекательное для большинства женщин. Такой навык свидетельствует о его умении решать проблемы и быть независимым. Конечно, хорошо, если он может позволить вызвать специалиста, но, давайте будем честны, ни одна девушка не откажется посмотреть, как её любимый орудует молотком или пилой.