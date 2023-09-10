Взрослые дети алкоголиков: 6 советов, как не повторить судьбу отцов

Жизнь с родителем-алкоголиком — невероятно трудный опыт, оказывающий влияние на всю жизнь человека. Страх, хаос и ощущение непредсказуемости зачастую сопровождают семьи, в которых находятся зависимые взрослые. Чувство тревоги и постоянное напряжение поселяются в мироощущении ребёнка и формируют его поведение во взрослом возрасте. Пример родителя, который глушит неприятные чувства алкоголем, может повлиять на развитие зависимости у человека, выросшего в пьющей семье. Однако важно помнить, что у вас есть силы разорвать порочный круг и проложить для себя другой путь. Вот шесть советов, которые помогут не повторить судьбу отцов.

1. Признать, что вы ребёнок алкоголика

Как не превратиться в копию своих пьющих родителей: 6 советов. Фото © Shutterstock

Первый шаг к исцелению — это признание влияния алкоголизма родителей на вашу жизнь. Очень часто в семьях пьяниц существует запрет на обсуждение данной проблемы. Во-первых, это стыдно, во-вторых, родители могли за это серьёзно наказать. Дети вынуждены делать вид, что ничего не происходит. Они всячески стараются сохранять видимый облик благополучия, так как ошибочно чувствуют собственную причастность к родительской проблеме. Кроме того, у ребёнка присутствует постоянный страх осуждения, ощущение стыда и чувство собственной виновности в происходящем, причём даже тогда, когда он становится взрослым. Поймите, что иметь эмоциональные шрамы от такого травматичного опыта — это совершенно нормально, это не ваша вина.

2. Научитесь заново говорить с людьми о чувствах

Пьющий родитель по отношению к сыну или дочери устанавливает контрастные правила в зависимости от своего состояния. Получается, что по трезвости это один человек, а по пьяни — другой, со своими "тараканами", требованиями и запретами. До определённого момента ребёнок не осознаёт, с чем связаны такие перемены, он просто их чувствует и приспосабливается. Поняв, почему, условно говоря, отец становится агрессивным и злым после употребления алкоголя или веществ, дитя начинает интересоваться, как это всё устроено. Вместе с тем ребёнок алкоголиков понимает, что такой образ жизни порицается обществом, он не по годам становится взрослым и чересчур опекающим в общении с пьющими близкими.

Эти ребята стараются всеми возможными способами скрыть проблему от окружающих. Они быстро усваивают правило: не говорить, не доверять, не чувствовать. Не бойтесь открыто говорить о том, что ваша семья страдала или страдает от зависимости. Нарушая молчание, вы уменьшаете стигму вокруг алкоголизма и создаёте пространство для исцеления не только себя, но и окружающих с такой же проблемой. Развивайте открытое и честное общение с близкими. Делитесь своими чувствами, страхами и опытом с доверенными людьми, которые могут предложить совет и сочувствие. В противном случае убранные в тёмный шкаф переживания рано или поздно выльются либо в такую же зависимость от алкоголя, либо в созависимые отношения.

3. Научитесь заново чувствовать и проживать эмоции

Порой человек, находящийся в пьющей семье, настолько привыкает подавлять и вытеснять свою боль, что отучается вообще что-либо чувствовать. Он имеет плохой контакт со своими эмоциями и с телом. Чувствовать — это больно, лучше ничего не испытывать. Постепенно это входит в привычку, эмоции таятся внутри, агрессия подавляется, человек перестаёт плакать и радоваться. Страх и незащищённость ребёнка такой силы, что старание подавить их становится правилом выживания. Если тонко чувствовать и постоянно остро реагировать в данных условиях, то человек просто будет перманентно эмоционально истощён. Начните практиковать медитации, чтобы научиться понимать, что вы чувствуете в тот или иной момент. Или обратитесь за помощью к психологам — они обучены работать с такими ситуациями. Начните заново быть внимательными к себе и своим чувствам.

4. Практикуйте заботу о себе и не отказывайтесь от помощи

Как выбраться из порочного круга семейного алкоголизма и не стать таким же: 6 советов. Фото © Shutterstock

Отдавайте приоритет заботе о себе и вниманию к собственному эмоциональному благополучию. Занимайтесь деятельностью, которая приносит радость и расслабление, будь то хобби, физические упражнения или массаж и косметические процедуры. Кстати, поддержать себя можно с помощью программы "Взрослые дети алкоголиков". Этот формат работает по всему миру — как, например, "Анонимные алкоголики". Они собираются почти каждый день в разное время, в разных районах, онлайн. Это некоммерческая история, прийти может любой желающий. Группы ВДА существуют по всей России — от Москвы и Казани до Ангарска.

5. Избавьтесь от ложных убеждений и паттернов поведения

Внутри может сформироваться убеждение о собственной полной беспомощности, что является следствием невозможности справиться с родительским алкоголизмом в детстве. Эта мысль может влиять и на взрослую жизнь, человек будет стремиться найти кого-то, кто сможет о нём позаботиться, спасти, при этом абсолютно игнорируя собственные ресурсы и возможности. Нестабильность, которая была в родительской семье, может сформировать потребность всё и всегда контролировать. Брать на себя излишнюю ответственность, постоянно опекать своих взрослых родственников или близких людей, в то время как сам нуждается в поддержке и помощи. В близких отношениях такие люди не чувствуют себя безопасно. Постоянно ждут какого-то подвоха, думают, что их непременно бросят, покинут или произойдёт что-то, что лишит их стабильности.

Чтобы не начать глушить свою неудовлетворённость жизнью и тяжесть от груза прошлого алкоголем, рекомендуем обратиться за помощью к специалисту. В данном случае будет полезна когнитивно-поведенческая терапия. Консультация с психологом поможет вам справиться с чувствами и выработать здоровые механизмы преодоления трудностей. Обученный терапевт предоставит ценные рекомендации, поддержку и создаст альтернативные пути ваших реакций на актуальные события.

6. Научитесь строить здоровые отношения

Часто взрослые дети алкоголиков вступают в дисфункциональные отношения либо выбирают зависимых или созависимых партнёров. Фото © Shutterstock

Жить в семье зависимого от алкоголя — это "увлекательное приключение". Ребёнок постоянно сталкивается с неконтролируемыми, непредсказуемыми проявлениями аффекта — сильными, резкими, взрывными эмоциональными переживаниями родителя. Нервная система малыша привыкает к таким скачкам. Часто из-за этого для взрослых детей алкоголиков здоровые люди не представляют интереса как партнёры, они кажутся пугающими и скучными. Травмированные люди уходят от них к тем, кто может обеспечить привычные эмоциональные качели, в том числе к партнёрам с зависимостями. Такие отношения интенсивны, но в них всё равно одиноко и больно.