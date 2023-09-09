Животные тоже переживают из-за развода супругов, объяснил зоопсихолог

Процесс развода является болезненным не только для супругов, но и для их питомцев. Помимо имущества при расторжении брака приходится делить ещё и животных, которые могут впасть в депрессию из-за расставания с одним из хозяев, рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По словам специалиста, если супруги завели сразу пару питомцев, обычно их делят поровну. Кошки адаптируются к такой ситуации достаточно легко, а вот собаки зачастую меняются в поведении и выражают недовольство. Это объясняется сильной привязанностью последних к людям.

"В случае с собаками, например при разводе, можно столкнуться с непринятием питомца. Он может выражать печаль, грусть и тоску из-за разлуки со своим партнёром или другом", — поделился зоопсихолог с "Вечерней Москвой".

Если питомец был один, важно определить, кто из хозяев проводил с ним больше времени и, соответственно, сильнее связан с домашним любимцем. Противоречие этому правилу приводит к тому, что звери начинают портить мебель и становятся агрессивными. Бороться с такой депрессией можно путём частых прогулок с другими животными или с помощью заведения ещё одного питомца, посоветовал Волков.