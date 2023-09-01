Зоопсихолог подсказала простые способы отучить собаку выть от одиночества

Когда оставшаяся в одиночестве в квартире собака начинает истошно выть, это становится общей проблемой её хозяина и его соседей. Наши четвероногие друзья могут так себя вести не из блажи, а из-за серьёзного стресса и страха. Зоопсихолог, кинолог и эксперт онлайн-школы современной гуманной кинологии PRO CONTACT Елизавета Орехова рассказала о методах, которые могут помочь в этой ситуации.

В первую очередь в беседе с gazetametro.ru зоопсихолог посоветовала проверить у ветеринара, здорово ли животное. Именно боль может быть причиной беспокойного поведения питомца. К слову, вой — не единственное проявление болезни, возможны слабость, чихание, обильное выделение слёз и высокая температура.

Во-вторых, стоит изучить факторы стресса, действующие на собаку, пока вас нет. Зачастую реакция животных на них действительно куда более выразительная, чем можно ожидать. Причиной тревоги может стать громкий шум, непонятные запахи или перемены в обстановке. Чтобы их выявить, можно поставить видеокамеру, посоветовала кинолог.

Если животное воет после сработавшей во дворе сигнализации автомобиля, его можно обучить команде "тихо". Если она поможет ему удержаться, то питомца нужно поощрить вкусностью. Главное — не кормите собаку, чтобы она успокоилась, если команда не была выполнена, подсказала Орехова.

Нередко домашние собаки могут выть просто потому, что им скучно, продолжила эксперт. Этого можно избежать с помощью физических и умственных тренировок для питомца. Прогулки, поисковые занятия и игры создадут необходимую полезную нагрузку.

Иногда животное приходит в настоящий ужас от одиночества, особенно когда её хозяин уходит надолго. Тогда нужно подумать над тем, с кем оставить собаку, если вас долго не будет. Как вариант — оплатить услуги зооняни или попросить о помощи родственников, соседей или друзей. А ещё можно попробовать вот что: оставляйте, уходя, включённой аудиокнигу или радио. А ещё игрушки и косточки, которые нервный питомец сможет погрызть, предложила кинолог.

Со временем питомца можно приучить не переживать слишком сильно в отсутствие хозяина. Здесь пригодится помощь зоопсихолога. При выборе подходящего обратите внимание на то, чтобы в его инструментарии не использовалась клетка, отвлекающие вкусняшки, метод запугивания и наказания. Такие проблемы решаются поэтапно, путём превращения стресс-факторов в обыденные для животного явления, подытожила Орехова.