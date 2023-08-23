Учёные выяснили, на чей голос собаки реагируют охотнее

Учёные из Исследовательского центра естественных наук в Будапеште провели эксперимент и пришли к выводу, что собаки лучше реагируют на женские голоса, чем на мужские. Результаты исследования венгерских специалистов опубликованы в журнале Communications Biology (входит в группу Nature).

Исследование проводилось с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). В нём участвовали 19 взрослых собак, среди которых были как дворняги, так и породистые псы. Для начала их научили сохранять неподвижность при МРТ-сканировании и приучили к наушникам. После чего животным дали прослушать запись реальной речи мужчин и женщин. Причём включены были три варианта: беседа взрослых друг с другом, обращение человека к собаке и разговор людей с младенцами. Эксперимент показал, что мозг четвероногих активнее реагировал на речь, адресованную собакам и младенцам. Также выяснилась интересная деталь: на женский голос псы реагировали сильнее, чем на мужской.

"Примечательно, что тембровые паттерны, характеризующие речь женщин, обычно не используются в общении между собаками. Таким образом, наши результаты могут служить доказательством нейронных предпочтений, которые развились у собак во время их одомашнивания", — объяснили авторы исследования.