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29 августа, 03:14

Адаптация без стресса: Кинолог дал советы по перевозке собаки с дачи в город

Кинолог Голубев: Собаку к возвращению с дачи в город нужно готовить заранее

Собаки довольно быстро привыкают к жизни за городом, поэтому к возвращению с дачи их нужно готовить. Как это сделать, в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Во-первых, на природе собака могла подцепить блох или клещей, поэтому перед поездкой животное нужно обработать средствами от паразитов и провести дегельминтизацию. Это нужно сделать, даже если внешне паразитов не видно.

Перед поездкой лучше не кормить собаку, но обязательно с ней погулять. В дороге в автомобиле должна быть свежая вода, которую нужно периодически предлагать питомцу. За сутки до поездки нужно достать переноску, чтобы собака привыкла к ней, сидела или отдыхала внутри.

При передвижении на общественном транспорте нужно подготовиться более основательно: с собой нужно иметь поводок, ошейник и намордник. Также не помешает заранее узнать о правилах перевозки животных в выбранном вами транспорте, советует кинолог.

Он рекомендует при возвращении в город не менять режим кормления и прогулок. Адаптировать животное к жизни в квартире нужно постепенно.

"Чтобы собака чувствовала себя комфортно в городе, придерживайтесь прежнего режима кормления и прогулок, который был у неё на даче. Если питомец привык гулять в девять утра, продолжайте это делать, постепенно смещая график, если потребуется", — посоветовал Голубев.

Это касается не только физиологических потребностей животного, но и эмоциональных. По словам специалиста, если на природе хозяин много общался с собакой, то в квартире не стоит резко сокращать это время, а также надолго оставлять пса одного дома. Если всё же не отлучаться не получается, можно оставить собаке лакомства и игры-головоломки, которые её увлекут. Тогда адаптация пройдёт без лишнего стресса.

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Ранее Голубев рассказал, что если собака без видимых причин пытается защитить хозяина от всех подряд, то нужно немедленно корректировать её поведение.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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