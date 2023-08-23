Кинологи объяснили, почему собаки едят свои фекалии

Собаки могут есть собственные фекалии из-за проблем со здоровьем, несбалансированного рациона или от недостатка внимания. Но есть и другие причины, о которых подробно рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

В беседе с РИАМО кинологи объяснили, что в основе такого странного поведения питомца лежат психологические или физиологические причины. Наказывать и ругать за это собаку не нужно. Очень важно разобраться с причиной и постараться решить данную проблему.

Причин у копрофагии (поедание животным собственных или чужих экскрементов) может быть множество. Одна из них — нехватка полезных веществ. Это в том числе может быть связано с несбалансированным рационом. Отсутствие хотя бы одного важного элемента грозит вызвать проблемы со здоровьем питомца, а как следствие — такое поведение. По этой причине, как указывают кинологи, животное пытается восполнить недостающие вещества самостоятельно.

Вторая причина — проблемы со здоровьем. Собака может есть фекалии при гипофункции поджелудочной железы. Из-за того, что они содержат ферменты, которые помогают переваривать пищу, животное будет стараться восполнить их таким путём. Кроме того, кинологи считают, что причиной такого поведения собак может быть стресс или защита территории. Также питомец может есть фекалии из-за недостатка внимания со стороны хозяина.

Поедание фекалий небезопасно для собаки, поскольку это может стать причиной сильного отравления, ведь в организм попадает множество бактерий и паразитов. В первую очередь важно разобраться в причинах такого поведения. Если есть проблема с рационом, нужно пересмотреть кормление собаки, добавив все недостающие полезные элементы. Качественный сбалансированный рацион поможет быстро справиться с проблемой. Если же есть подозрение, что у собаки могут быть проблемы со здоровьем, то следует обратиться за помощью к специалистам. При психологических проблемах хозяину важно пересмотреть своё отношение к воспитанию питомца и уделять ему больше времени.