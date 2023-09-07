5 признаков, что новому ухажёру нужно от вас только одно — и это не крепкие отношения

Как понять, что новый галантный знакомый, активно проявляющий интерес, хочет только секса и не собирается строить с вами серьёзные отношения? На самом деле определить это можно очень просто. Собрали пять признаков, на это указывающих.

1. Он теряет интерес, если не добился секса на первых трёх свиданиях

Как распознать манипуляции мужчины и не попасться на удочку. Фото © Shutterstock

Когда вашему новому кавалеру не нужно ничего серьёзного, ему станет неинтересно затягивать процесс. Он уйдёт, раз не добился секса на первых трёх свиданиях. Если понимаете, что такой вариант достаточно краткосрочных отношений вам не по душе, лучше не теряйте своё время. И, да, даже не пытайтесь спасти отношения с таким сомнительным персонажем. Ведь с вас тут же потребуют доказать силу чувств через постель.

2. Мужчина не знакомится с вашими друзьями и семьёй

Когда человек заинтересован в чём-то серьёзном, он хочет познакомиться с близкими людьми своего возлюбленного или возлюбленной, показаться, узнать про их жизнь. Если же партнёр не торопиться представлять вас своим друзьям и родственникам, это признак его нежелания строить долгосрочные отношения. Кто будет знакомить своих близких с очередной пассией "для снятия напряжения"?

3. Называет вас "малышкой" или "красавицей" на первом свидании

5 признаков, что новый ухажёр хочет развести вас на секс. Фото © Shutterstock

Ласковые прозвища — это приятно, когда слышите их от своих любимых людей, которых знаете уже продолжительное время. Но если мужчина начинает называть вас "малышкой" или "красавицей" на первом свидании, это не очень хорошо. Во-первых, неприятно. Во-вторых, это попытка со стороны парня поскорее втереться в доверие, чтобы затащить в постель. Мужчина видит в вас только объект своих сексуальных фантазий, а не человека с собственной индивидуальностью и интересами. Говорим таким любвеобильным: "Нет!"

4. Мужчина переходит на тему секса в первые часы общения

Если ваш новый партнёр начинает переходить на тему секса в первые часы общения, это — очевиднейший признак его желания к вам и нежелания строить долгосрочные отношения. Если такие намерения или разговоры вам не нравятся, можете намекнуть парню, что в сексе с ним не заинтересованы, и посмотреть, как он на это реагирует. Скорее всего, молодой человек совсем скоро испарится из вашей жизни.

5. Он не приглашает на нормальные свидания

Как понять, что ваш новый партнёр хочет только секса и никаких отношений. Фото © Shutterstock

Если новый партнёр не приглашает вас на нормальные свидания в кафе, рестораны или на прогулки, а предлагает встречаться только у него дома, всё очевидно. Мужчина явно не заинтересован в вас как в личности — ему поскорее бы добраться до тела и получить желаемое удовольствие. Если этому выводу вы сомневаетесь и хотите понять, что мужчина на самом деле ищет и чувствует, попросите свидания сами, но в общественном месте. Если кавалер станет настаивать только на личных встречах у него дома… ну, тут всё понятно.

Надеемся, что эти признаки помогут определить, что ваш партнёр заинтересован только в сексе и не желает строить серьёзных отношений. Если вы не против страстных ночей и новых приключений, не планируя потом вместе провести старость, можно и согласиться. Почему нет? Но когда ищете что-то большее, не стоит терять время на таких партнёров — исправить их вряд ли получится.