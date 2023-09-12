Готовимся на "Битву экстрасенсов": 9 простых советов, как прокачать шестое чувство

Кто-то наделяет шестое чувство мистическими свойствами и считает его результатом вмешательства высших сил. А кто-то придерживается рационального подхода и объясняет это наличием опыта и профессионализма. Когда у человека есть соответствующие знания, он интуитивно распознаёт ситуацию и принимает правильное для себя решение. В отличие от логики, которая делает выводы на основании известных фактов, интуиция — это способность получать информацию на уровне ощущений, без использования каких-либо аналитических данных. Шестое чувство по сей день для многих остаётся чем-то непознанным, близким к фантастике или магии. Но раскрыть в себе экстрасенсорные способности может любой, требуется лишь приложить небольшие усилия и следовать этим девяти советам!

1. Обращайте внимание на знаки

Самое главное в интуитивном чутье — уметь услышать и увидеть то, чему остальные не придают значения. Обращайте внимание на знаки Вселенной. Фото © Freepik

Вселенная любит общаться с нами посредством небольших подсказок и знаков. Это не просто совпадения, а послания из космоса, освещающие вам путь. Запоминайте повторяющиеся символы, вписывайте их в дневник. Со временем вы начнёте расшифровывать тайный язык Вселенной и почувствуете, что открыли сокровищницу космической мудрости и шестого чувства.

2. Медитируйте

Чтобы развивать подсознание, нужно научиться отключать поток мыслей. Когда голова забита лишней информацией или вы испытываете стресс — шестое чувство притупляется. Восстановить баланс и услышать внутренний голос помогает медитация. Она предназначена не только для хиппи и йогов! Это путь к себе настоящему и раскрытию ваших сверхспособностей. Представьте: вы в позе лотоса, окружённые благовониями, направляете своё внимание на ваш внутренний мир. Медитация действительно помогает раскрыть интуитивные способности. Главное — остаться наедине с собой, сконцентрироваться на процессе дыхания и остановить свой внутренний диалог.

3. Прокачивайте другие 5 чувств ежедневно

Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус… Все эти пять привычных для нас чувств — каналы для шестого чувства. То есть, проще говоря, дурной запах от продукта предупреждает нас об истечении его срока годности, боль при прикосновении, скажем, к утюгу, о том, что он нагрет, и так далее. Чтобы развить шестое чувство, представьте себе любой предмет: зубную щётку, книгу, отвёртку или кружку — в сущности, не важно что. А теперь постарайтесь восстановить всё в памяти до мельчайших подробностей: запах предмета, ваши ощущения при прикосновении к нему, его внешний вид, звук, с которым тот упадёт на пол. Продолжайте думать о выбранном объекте в течение пяти минут. Практикуйте это упражнение ежедневно!

4. Создавайте альтернативные сценарии в голове

Практикуйте воображение различных сценариев того или иного события, это расширит границы вашего представления о мире. Фото © Freepik

Шестое чувство — это не только опыт и способности, но и умение выйти за рамки. Чем больше у человека развито сценарное мышление, тем больше вариантов развития событий он может себе представить. Играйте почаще в игру "Пять вариантов развития событий". Например, представьте, что сегодня вы решили не идти на работу — что тогда может произойти? Попытайтесь догадаться, кто звонит, не глядя на экран, или угадать пол человека, который сегодня встретится вам первым.

5. Используйте подсознание

Наше подсознание владеет такими ресурсами мозга, которые недоступны разуму. В повседневной жизни часто именно оно помогает нам принимать правильные решения и направляет деятельность в нужное русло. Используйте бессознательное, чтобы быстрее находить выход из трудных ситуаций. Для этого перед сном, лёжа в кровати, расслабьтесь и вспомните о проблеме, которая беспокоит. Подумайте, какими способами её можно уладить. Так вы дадите своему бессознательному команду проанализировать и отфильтровать хранящуюся в нём сложную информацию. Проснувшись, ещё раз подумайте о том, что вас тревожило. Внимательно прислушайтесь к своим ощущениям: пока организм отдыхал, подсознание наверняка подыскало для вас наиболее творческое решение проблемы. Запишите его на бумагу, чтобы не забыть. Это ещё одно подтверждение пословицы: "Утро вечера мудренее".

6. Играйте в ассоциации

С помощью этой игры можно раскрыть в себе способность к телепатии. Выберите 10 любых слов и к каждому из них придумайте ряд ассоциаций. Потом проанализируйте ваши записи. Если в них присутствует логическая цепочка "будущее – новости – перемены", то можно с уверенностью сказать, что ваша жизнь скоро изменится.

7. Развивайте эмоциональный интеллект и эмпатию

Прокачивайте свой эмоциональный интеллект, представляйте себя на месте другого человека — и шестое чувство не заставит себя долго ждать. Фото © Freepik

Чем лучше человек умеет понять и прочувствовать эмоциональное состояние другого, тем выше у него развито собственное интуитивное чутьё. Эмпатия — это воображаемое ощущение себя в теле другого человека. Обычно такая способность хорошо развита у экстрасенсов, следователей и профессиональных переговорщиков. Представьте до мелочей, что сейчас чувствует ваша подруга, какие слова говорит, как она проведёт вечер, какую бы книгу выбрала почитать. Повторяйте периодически это упражнение, примеряйте разные образы, и тогда ваше интуитивное чутьё заметно улучшится.

8. Обращайтесь к сновидениям

Сны подобны киноэкрану Вселенной, на котором демонстрируются сцены из подсознания. Если вы когда-нибудь просыпались ото сна с чувством удивления или дежавю, то испытали на себе силу шестого чувства в действии. Держите дневник сновидений возле кровати. Как только проснётесь — запишите свои сны. Со временем заметите закономерности, символы и сообщения, возникающие из глубин вашей психики. Это похоже на ночной разговор со своим внутренним мистиком.

9. Тренируйте предчувствие