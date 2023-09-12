Придётся договариваться: Эзотерик рассказала, кто может жить рядом с человеком

Наши предки искренне верили, что человека везде окружают духи, а Интернет полон подобных мистических историй. Действительно ли рядом с человеком может находиться некая сущность и как себя в таком случае вести, рассказала в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эзотерик и неопсихолог Альфия Сагирова.

По словам специалиста, многое зависит от того, что раньше происходило в доме и кто в нём жил. Также она заявила, что дух нельзя путать с душой, так как душа — это то, что уходит к творцу после смерти, а дух — это слепок человека.

Эзотерик пояснила, что дух порой может заблудиться и не понимать, что давно умер. Тогда он будет пытаться поговорить с людьми, и некоторые могут даже услышать смех, голоса или плач. При этом ужиться с ним можно: нужно попробовать договориться.

"С духами можно подружиться, с ними можно наладить контакт. Когда я провожу чистки, часто вижу сущностей, которые даже сидят на людях. Но не стоит их уничтожать. Я просто спрашиваю — готовы ли они уйти. Все они хотят домой", — пояснила Сагирова.

Она также обратила внимание, что духи могут помогать людям, защищать дом, но их нужно подкармливать положительными эмоциями, медитациями, искренностью и признаниями в любви. Тогда они будут не только защищать дом, но и укреплять союз между людьми.