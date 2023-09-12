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12 сентября, 15:00

Эти цифры в номере автомобиля гарантированно принесут водителю удачу

Не только марка машины помогает её владельцу стать счастливчиком. Нумерологи определили, какие комбинации в госномере могут принести водителю успех. Как это узнать и посчитать?

По словам экспертов в области эзотерики и нумерологии, самым удачным сочетанием цифр для водителя станет то, которое отражает дату рождения человека. Чтобы их определить, нужно все числа привести к простым путём сложения: день, месяц и год.

"Например, водитель родился 30.12.1988 года. Каждое число надо свести до однозначного: 3+0=3, 1+2=3, 1+9+8+8=26, 2+6=8. Получается, автомобиль с номером 338 будет служить верой и правдой долгие годы",рассказывает нумеролог Лидия Кутейникова.

Эксперт отмечает, что не стоит смотреть на код региона, всё внимание важно уделять именно основным цифрам. Самым удачным номером считается тот, в котором можно встретить тройку, пятёрку или семёрку.

Нумерология удачи: какие цифры в номере автомобиля принесут удачу, а какие — беды. Фото © Shutterstock

Нумерология удачи: какие цифры в номере автомобиля принесут удачу, а какие — беды. Фото © Shutterstock

Например, цифра 3 в нумерологии отвечает за удачу. Водителям, у кого она есть в номере автомобиля, может везти больше остальных: то камера на них не сработает и не прилетит штраф, то сотрудник ГИБДД попадётся добрый и лишь сделает замечание, отпустив без последствий.

Про автомобили с цифрами 5 и 7 нумеролог Лидия Кутейникова рассказывает следующее: такие машины будут верой и правдой служить хозяевам долгие годы. Они больше остальных подходят для комфортных и долгих поездок.

По словам эксперта в разговоре с "Москвой 24", если в номере автомобиля встречаются цифры 4 и 8, это не слишком удачно. Именно с ними машины чаще всего ломаются и доставляют хлопоты своим владельцам. Но в виде исключения 4 и 8 могут сыграть водителю на руку, принеся удачу, если они совпали с числами его даты рождения.

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Как номер машины отражается на судьбе его владельца? Обложка © Shutterstock

Елизавета Терешкова
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