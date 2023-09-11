Эзотерик рассказала, почему вы только вредите всем, когда помогаете без спроса

Как же так — вроде бы с детства учили, что нужно помогать всем, кто в этом нуждается! Разве в этом может быть что-то плохое? Ещё как! — утверждают специалисты. Оказывается, среди нас есть люди, которые просто не могут не причинять добро всем, кто в этом нуждается… По их мнению.

Эзотерик предупреждает: почему помощь без спроса может быть опасной для вас же. Фото © Shutterstock

"Они лезут не в свои дела, они думают, что знают, как надо, за вашей спиной пытаются вас женить, найти работу, отвести вас к стилисту, не спрашивая, нужно ли это вам. Но никогда другой человек не знает, как вам надо, даже если ему так кажется", — отметила эзотерик Марианна Абравитова.

Почему нельзя помогать другим без спроса. Фото © Shutterstock

Причём, утверждает Марианна, причины, почему именно нельзя помогать всем подряд, намного глубже, чем может показаться. Каждый человек приходит в этот мир в одиночестве со своими кармическими задачами. Если вам помогают, когда вы об этом не просили, то вы можете разгневать высшие силы.

Абравитова предупреждает: "Существуют кармические наказания, когда мы свою жизнь подстилаем под кого-то, живём ради кого-то, помогаем человеку, всё за него решаем — мы таким образом развращаем его душу".

Навязчивая помощь: как мы развращаем чужие души. Фото © Shutterstock