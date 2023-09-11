Только родившиеся в СССР знают, как раньше назывались эти города, остальные сломают мозг

Времена СССР — это особый период в летописи нашей страны. Запомнился он много чем: удивительными приспособлениями, невкусными блюдами и очень странной модой. Но также и повальным переименованием городов. Какие-то названия меняли на иные в честь важных исторических и партийных деятелей, другие — чтобы отражали свою функцию или просто звучали по-советски. Все они уже вернули свои привычные имена, но вспомните ли вы, как назывались эти города во времена СССР?

Что за город такой Чкаловск?

Какой город во времена СССР носил название Чкаловск? Фото © ТАСС / Николай Кузнецов

В честь знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова был переименован этот славный город. Своё временное название он носил с 1938 по 1957 год. Но какое истинное имя у места, которое сегодня легко найти на карте России? Подсказываем: этот город расположился на границе Европы и Азии, там есть река Урал. Догадались? Раньше в СССР Чкаловском назывался Оренбург.

Какое настоящее название у Свердловска

Как на самом деле называется знаменитый Свердловск, рядом с которым произошла трагедия на перевале Дятлова? Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Одна из самых лёгких наших загадок для тех, кто интересуется мистическими и необъяснимыми событиями, связанными, скажем, с перевалом Дятлова, либо для тех, кто учился во времена СССР на одни пятёрки. Наверняка вы знаете, что в Союзе был славный город Свердловск. Но какое у него настоящее название? Подсказываем: город переименовали в Свердловск в 1924 году. Просуществовал он до 1991 года, а потом снова стал собой. Догадались? Так во времена СССР назывался Екатеринбург.

Горький — какому городу во времена СССР дали это наименование

Какой город в Стране Советов носил название Горький, а сегодня снова стал собой? Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Этот красивый город сегодня на карте можно найти под своим привычным названием. Но во времена СССР в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности писателя Максима Горького его переименовали просто в Горький. Назывался он так с 1932 по 1990 год. Подсказываем: если сесть на электричку от Москвы, то доехать туда можно где-то за пять часов. В Советском Союзе Горьким назывался Нижний Новгород.

Как сегодня называется город Орджоникидзе

Какой город во времена СССР носил название Орджоникидзе, который так любил Пушкин. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Продолжаем наш небольшой тест на знание географии и истории СССР. Теперь спросим, как называется сегодня город, который с 1954 по 1990 год носил название Орджоникидзе? Подсказываем: в 1944 году из-за сталинской поголовной депортации ингушей город был переименован в Дзауджикау, а в 1954-м снова в Орджоникидзе. Во времена СССР до 1990 года это название носил Владикавказ.

Этот город был переименован в Сталинабад, чтобы порадовать вождя

Какой город во времена СССР переименовали в Сталинабад, а сегодня он снова носит историческое название? Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Как мы уже говорили, иногда города переименовывали в честь отличившихся личностей. Был таковым и Иосиф Сталин, разумеется. Многие города и посёлки были названы так, чтобы восхвалять великого вождя. По этой же причине в 1929 году и этот город был переименован в Сталинабад. И только 10 ноября 1961 года ему было возвращено первоначальное название. Вспомнили? Мы говорим про город Душанбе.