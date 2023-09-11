Мамин голос: Лариса Долина вышла на одну сцену с крестницей — дочерью трагически погибшей Юлии Началовой
10 сентября у народной артистки РФ был праздник — ей исполнилось 68 лет. На торжестве Долина удивила гостей необычным дуэтом.
В 2019 году в звёздной семье произошла трагедия. Популярная певица Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности после операции на ноге, поражённой гангреной. Тогда её дочь Вера потеряла самого близкого в мире человека — маму. Девочке было всего 12 лет.
Сегодня Вера Алдонина поступила в 11-й класс и мечтает быть певицей. После трагедии отношения девушки с народной артисткой Ларисой Долиной стали невероятно крепкими. Всё время певица переживает за свою крестницу и всячески поддерживает любые начинания своего близкого человека.
Лариса Долина выступила вместе со своей крёстной дочерью на одной сцене — до чего же талантлива Вера! Видео © T.me / НЕОПРА, БЛИН!
Зная, как та любит петь и выступать на сцене, Лариса Долина позвала юную девочку выступить с собой на одной сцене. Так и получился сюрприз для гостей, собравшихся поздравить народную артистку с днём рождения.
Зрители отмечают, что Вера унаследовала от Юлии Началовой талант и голос. Многие пророчат ей великое будущее, да и сама девушка признавалась, что хочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Уверены, что Лариса Долина всячески поможет крестнице добиться успеха, когда придёт её время. А пока все силы Алдониной направлены на учебу.
ТАСС / Сергей Савостьянов