Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 15:41

Мамин голос: Лариса Долина вышла на одну сцену с крестницей — дочерью трагически погибшей Юлии Началовой

10 сентября у народной артистки РФ был праздник — ей исполнилось 68 лет. На торжестве Долина удивила гостей необычным дуэтом.

В 2019 году в звёздной семье произошла трагедия. Популярная певица Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности после операции на ноге, поражённой гангреной. Тогда её дочь Вера потеряла самого близкого в мире человека — маму. Девочке было всего 12 лет.

Сегодня Вера Алдонина поступила в 11-й класс и мечтает быть певицей. После трагедии отношения девушки с народной артисткой Ларисой Долиной стали невероятно крепкими. Всё время певица переживает за свою крестницу и всячески поддерживает любые начинания своего близкого человека.

Лариса Долина выступила вместе со своей крёстной дочерью на одной сцене — до чего же талантлива Вера! Видео © T.me / НЕОПРА, БЛИН!

Зная, как та любит петь и выступать на сцене, Лариса Долина позвала юную девочку выступить с собой на одной сцене. Так и получился сюрприз для гостей, собравшихся поздравить народную артистку с днём рождения.

Зрители отмечают, что Вера унаследовала от Юлии Началовой талант и голос. Многие пророчат ей великое будущее, да и сама девушка признавалась, что хочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Уверены, что Лариса Долина всячески поможет крестнице добиться успеха, когда придёт её время. А пока все силы Алдониной направлены на учебу.

6 типов женщин, которым уготовано навсегда остаться просто любовницами

6 типов женщин, которым уготовано навсегда остаться просто любовницами

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров