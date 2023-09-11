Мамин голос: Лариса Долина вышла на одну сцену с крестницей — дочерью трагически погибшей Юлии Началовой

В 2019 году в звёздной семье произошла трагедия. Популярная певица Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности после операции на ноге, поражённой гангреной. Тогда её дочь Вера потеряла самого близкого в мире человека — маму. Девочке было всего 12 лет.

Сегодня Вера Алдонина поступила в 11-й класс и мечтает быть певицей. После трагедии отношения девушки с народной артисткой Ларисой Долиной стали невероятно крепкими. Всё время певица переживает за свою крестницу и всячески поддерживает любые начинания своего близкого человека.

Лариса Долина выступила вместе со своей крёстной дочерью на одной сцене — до чего же талантлива Вера! Видео © T.me / НЕОПРА, БЛИН!

Зная, как та любит петь и выступать на сцене, Лариса Долина позвала юную девочку выступить с собой на одной сцене. Так и получился сюрприз для гостей, собравшихся поздравить народную артистку с днём рождения.