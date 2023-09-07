6 типов женщин, которым уготовано навсегда остаться просто любовницами

Праздничные дни и ночи она чаще всего проводит в одиночестве. Может, с друзьями, родными, но точно не с ним. Что такое психология любовницы? И какие женщины навсегда обречены остаться в этом статусе? Самый просто ответ, казалось бы, на поверхности — во всём виноваты родители. Девушке не хватило отцовской любви. А женатый ассоциируется у неё с образом папы в детстве — чужой мужчина, как и отец, — мамин. Такое действительно может быть, но есть и другие причины. Какие девушки оказываются только в статусе любовницы, но не жены?

1. Женщина, которая подсознательно боится близости

Иногда любовницами становятся неосознанно. Травматичный опыт отбил желание сближаться с мужчиной, наличие его жены — оберег от близости. Фото © Freepik

Женщины зачастую становятся любовницами женатых мужчин из страха близости. И хотя в голове живёт надежда, что они будут вместе, в глубине души она знает — он не оставит жену ради неё. Когда-то женщины получили глубокую травму от отношений с мужским полом и потому снова и снова бессознательно выбирают отношения, в которых близость невозможна. Чтобы снова не пережить боль утраты, не испытать страданий, страх заставляет избегать близости. Флирт с женатым позволяет не выходить из зоны комфорта и быть с мужчиной всего на 30%, а не на 100%, как это было бы в обычном романе. Таким образом, бессознательное формирует наиболее мягкую модель проживания отношений с невозможностью повторения травматических событий.

2. Женщина-карьеристка

Женатые мужчины привлекают женщин, которые слишком заняты учёбой или карьерой. Эти дамы довольно эгоцентричны, не стремятся к замужеству любой ценой и, возможно, слишком заняты другими делами, чтобы искать достойного кандидата. А пока он не найден, они не отказываются от сексуальных отношений и ухаживаний, но не желают связывать себя обязательствами. Сильное чувство собственного достоинства, завышенные амбиции и страх потерять автономию делают женщину более притягательной в глазах мужчин. Эти девушки, как правило, соглашаются на роль любовницы ещё и потому, что такая связь освобождает их от патриархальной модели отношений. Даёт возможность направлять усилия на достижение других целей. Эдакая связь в режиме энергосбережения.

3. Женщина с заниженной самооценкой

Женщины становятся любовницами из-за низкой самооценки, скрытых комплексов, которые в любовном треугольнике лишь более усугубляются. Фото © Freepik

Хотя внешне девушки-любовницы могут выглядеть уверенными в себе, внутри они имеют низкую самооценку и думают, что недостойны любви. Ей не хватает смелости самой быть женщиной номер один. В отношениях с женатыми присутствует неуверенность в завтрашнем дне, постоянный страх потери, необходимость делить любимого с другой и быть всегда на второстепенных ролях. Такая ситуация повторяет положение, которое девочка занимала в детстве или подростковом возрасте, например, в отношениях с братьями и сёстрами. Если её в семье принижали или родители оказывали предпочтение другим детям, самооценка девочки будет неизбежно занижена. Взрослой женщиной она будет считать, что ей навсегда уготована второстепенная роль и неудовлетворённость в любви. Ведь девушка с заниженной самооценкой боится, что больше никого не встретит, и часто думает, что лучше пусть женатый, чем никого вообще. Устраиваясь в любовном треугольнике, любовница соглашается на остатки чувств, которые нужно "донашивать" за другой женщиной.

4. Женщина, которую одолевает страх одиночества

Взаимоотношения с любовницей — это ведь в основном сексуальные отношения, в которых нет полноты и единства. Любовница бессознательно отдаёт только своё тело, а душа остаётся запертой. Именно поэтому столь пристальное внимание они уделяют внешности. Такое поведение ведёт к извечной неудовлетворённости и одиночеству, пока женщина не поймёт, что призрачная погоня за счастьем таким образом — это, наоборот, бегство от него. Страх одиночества толкает в отношения, в которых она остаётся одинока… Встречи по графику мужчины, выходные и праздники — порознь. После проведённого ограниченного по времени свидания остаётся горькое послевкусие приближающегося одиночества, пожирающего её изнутри.

5. Наивная женщина, ждущая его развода с женой

Доверчивая любовница живёт иллюзиями, что когда-то мужчина уйдёт от жены к ней, но уповать на это крайне наивная позиция. Фото © Freepik

Большинство женщин, вступая в любовный треугольник, привыкли рассуждать так: "Это временно, появится другой мужчина — и я сразу разорву эти отношения". Или "Я всё равно дождусь, и он рано или поздно уйдёт от жены ко мне", или ещё хуже — "Лучше пусть женатый мужчина, чем быть одинокой". К сожалению, эти рассуждения всего лишь иллюзии любовницы, которые со временем приводят к проблемам с нервной системой. Ожидание чуда может тянуться годами: бывали даже случаи, что женщины и по 30 лет находились в любовном треугольнике. Статистика говорит, что 90% таких отношений втроём заканчиваются расставанием мужчины как с женой, так и с любовницей. Лишь в 1% случаев любовники создают пару, но и эти отношения обречены на провал. Стоит ли тратить время на разочарование?

6. Женщина, которая обожает конкуренцию