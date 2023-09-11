Букеты, которые приведут к расставанию: какие цветы нельзя дарить женщине

Не всегда в подарках есть иной смысл, кроме как сделать любимому человеку приятно. Но иногда, если это касается цветов, можно попробовать разгадать тайный смысл букета, узнав значение в нём определённых растений. Если вы были с мужчиной на гране расставания, но тут он вдруг приходит с букетом цветов — не спешите радоваться.

Анемон

Какие цветы означают расставание или отказ. Фото © Freepik / wirestock

Это растение на языке цветов несёт в себе несколько значений. Анемон — всегда про прямоту и уверенность. Если избранник преподнёс вам такой букет, значит, он твёрд в своих намерениях и убеждениях. Второе значение анемона — расставание. Поэтому такой подарок, скорее всего, будет означать отказ.

Букет из 11 или 13 цветов

Мало кто знает, что иногда большое значение несёт в себе не только название и форма цветка, но и количество их в букете. Есть поверье, что 11 цветков — намёк женщине, что с мужчиной они только друзья и ничего кроме. А букет из 13 бутонов будет означать категоричный отказ и нежелание больше проводить встречи вместе.

Букет пурпурных гиацинтов

Ещё одна печальная слава коснулась и пурпурных гиацинтов. На языке цветов букет из них будет кричать "Забудь меня!" Раньше считалось, что бутоны этого растения символизируют печаль и скорбь. Поэтому мужчина, преподнёсший даме букет пурпурных гиацинтов, скорее всего, уже похоронил их любовь.

Цветок базилика

Пурпурный гиацинт, базилик и другие цветы, означающие конец отношениям. Фото © Freepik / valeria-aksakova

Если мужчина решил сделать даме неожиданный и экзотический подарок в виде букета или одинокого цветка базилика, не спишите радоваться его креативности. Скорее всего, кавалер узнал, что на языке цветов это означает ненависть, отвращение, нежелание быть вместе. Пожалуй, это один из самых жестоких подарков, которые только можно подарить девушке.

Вечерняя примула