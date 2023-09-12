5 способов понять, что мужчина способен на измену ещё до того, как он сходил налево

Какой смысл во всех этих списках вроде — "Как понять, что муж изменяет?" Если неверность уже случилась, отношения в большинстве случаев не спасти. Мы не предлагаем работать на опережение, но собрали пять эффективных способов всё проверить. Присмотритесь к поведению любимого мужчины — именно эти особенности покажут, способен ли он по своему характеру на измены и предательство или нет.

1. Он не может устанавливать границы

5 явных признаков, что муж запросто сможет вам изменить. Фото © Shutterstock

Мужчины, кто не устанавливает личные границы, легко ведутся на соблазны. Именно такие личности способны на измены. Они могут чувствовать, что им нужно что-то ещё, и не знают, как сказать "нет" своим соблазнам. Если это про вашего мужа, пора сводить его к психологу, а заодно помочь развить внутреннюю дисциплину.

2. Мужчина не уверен в себе

Неуверенный человек будет сомневаться не только во внешности, но и в способностях, навыках. Он склонен к изменам больше уверенного. Почему? Мужчина с низкой самооценкой часто испытывает потребность во внимании, которое недополучает от партнёрши, и именно это может стать причиной его неверности. Если ваш мужчина постоянно ищет подтверждения своей ценности, не исключайте возможности, что в какой-то момент он может сходить налево.

3. Мужчина не умеет быть один

Как защитить свои отношения: 5 особенностей в поведении изменщиков. Фото © Shutterstock

Мужчины, которые не могут быть одни, тоже имеют склонность к неверности. Они часто испытывают чувство собственной недостаточности и ищут утешения "на стороне"… Да, в общем-то, где придётся. Если ваш муж не в состоянии побыть немного наедине с собой, ему будет трудно устоять перед соблазном измены — просто держите это в уме. Это совсем не значит, что мужчина вас не любит, но в момент приступа одиночества способен помочь себе его пережить с какой-нибудь другой женщиной.

4. Он изменял в прошлых отношениях

Мужчины, которые уже ранее изменяли своим партнёршам, с большей вероятностью склонны к неверности и в будущем. Конечно, проще до последнего себя убеждать, что уж вас он любит по-настоящему. Особенно если причиной расставания с предыдущей партнёршей были вы. На деле же доверять такому мужчине не стоит: "путь" к измене он уже знает. Обсуждайте с ним свои чувства и сомнения и попытайтесь восстановить доверие, но держите ситуацию под контролем.

5. Мужчина вам не доверяет

Как понять, что муж готов изменить вам: психология гулящего мужчины. Фото © Shutterstock

Если муж постоянно ждёт неверности от вас, это как раз раскрывает ход его мыслей. Помните, что мы часто ценим других людей по себе? Если мужчина изменял в прошлом, он может считать, что все вокруг также способны на это. Чтобы не делать ложных выводов и не обвинять почём зря, важно общаться друг с другом и работать над доверием в отношениях. Это поможет избежать конфликтов и недопонимания.