Украденный шедевр Ван Гога подкинули детективу в синем пакете ИKEA
The Guardian: Найдена похищенная в Голландии во время пандемии картина Ван Гога
"Cад священника в Нюэнене весной" © Винсент Ван Гог / Wikipedia
Арт-детектив Артур Бранд вернул музею Сингера Ларена украденную картину Винсента Ван Гога. Как пишет газета The Guardian, полотно под названием "Сад священника в Нюэнене весной" стоимостью несколько миллионов евро было похищено в 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Шедевр постимпрессионизма, написанный в 1884 году, детективу передали завёрнутым в наволочку в синем пакете ИKEA. Господин Бранд не раскрыл всех деталей переговоров, которые он вёл с чёрными коллекционерами, и не стал называть имён посредников. Главное, по его словам, что всё закончилось благополучно. Возвращение картины Ван Гога детектив назвал самым ярким событием своей карьеры.
Ранее Лайф рассказывал, как в ходе аукциона Grisebach в Берлине была найдена похищенная в 1984 году из Национального музея в Варшаве картина российского художника Василия Кандинского "Композиция". Польский Минкульт попросил снять акварель с аукциона, однако немецкая сторона решила всё же её продать почти за 390 тысяч евро.