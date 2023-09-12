Украденный шедевр Ван Гога подкинули детективу в синем пакете ИKEA

Арт-детектив Артур Бранд вернул музею Сингера Ларена украденную картину Винсента Ван Гога. Как пишет газета The Guardian, полотно под названием "Сад священника в Нюэнене весной" стоимостью несколько миллионов евро было похищено в 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Шедевр постимпрессионизма, написанный в 1884 году, детективу передали завёрнутым в наволочку в синем пакете ИKEA. Господин Бранд не раскрыл всех деталей переговоров, которые он вёл с чёрными коллекционерами, и не стал называть имён посредников. Главное, по его словам, что всё закончилось благополучно. Возвращение картины Ван Гога детектив назвал самым ярким событием своей карьеры.