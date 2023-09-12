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12 сентября, 14:53

Украденный шедевр Ван Гога подкинули детективу в синем пакете ИKEA

The Guardian: Найдена похищенная в Голландии во время пандемии картина Ван Гога

<p>"Cад священника в Нюэнене весной" © Винсент Ван Гог / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D1%8E%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Van_Gogh_-_The_Parsonage_Garden_at_Nuenen.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

"Cад священника в Нюэнене весной" © Винсент Ван Гог / Wikipedia

Арт-детектив Артур Бранд вернул музею Сингера Ларена украденную картину Винсента Ван Гога. Как пишет газета The Guardian, полотно под названием "Сад священника в Нюэнене весной" стоимостью несколько миллионов евро было похищено в 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Шедевр постимпрессионизма, написанный в 1884 году, детективу передали завёрнутым в наволочку в синем пакете ИKEA. Господин Бранд не раскрыл всех деталей переговоров, которые он вёл с чёрными коллекционерами, и не стал называть имён посредников. Главное, по его словам, что всё закончилось благополучно. Возвращение картины Ван Гога детектив назвал самым ярким событием своей карьеры.

Коллекционер нашёл украденную картину XVII века по фото подушки в Сети

Коллекционер нашёл украденную картину XVII века по фото подушки в Сети

Ранее Лайф рассказывал, как в ходе аукциона Grisebach в Берлине была найдена похищенная в 1984 году из Национального музея в Варшаве картина российского художника Василия Кандинского "Композиция". Польский Минкульт попросил снять акварель с аукциона, однако немецкая сторона решила всё же её продать почти за 390 тысяч евро.

Марина Калегина
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