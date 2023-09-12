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12 сентября, 17:09

Врач раскрыла, стоит ли бояться за своё здоровье из-за подлёта к Земле кометы Нишимура

Врач Никитина заявила, что комета Нишимура может повлиять на самочувствие

Комета Нишимура, которая окажется рядом с Землёй в ближайшие дни, вполне может повлиять на самочувствие человека, однако учёными такая связь пока не доказана. Об этом "Вечерней Москве" сказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Никитина.

"Астрономические явления могут отражаться на самочувствии. Влияние космоса на биосферу ещё изучается", — пояснила она.

И всё же бывают странные совпадения, когда большинство людей начинают жаловаться на головную боль или давление, а в это время происходит какое-то астрономическое событие. По мнению доктора, не стоит сбрасывать со счетов, что комета может повлиять на наше здоровье. А значит, в эти дни нужно прислушиваться к своему организму и быть внимательнее.

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Ранее Лайф писал, что уникальным событием ночного неба сентября 2023 года окажется комета C/2023 P1, или Нишимура. Ближе всего она подойдёт к Земле 13 сентября. Наблюдать её можно будет вплоть до 18 сентября.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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