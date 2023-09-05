Внезапная вспышка: Учёные встревожены столкновением Юпитера с неизвестным объектом Необычное явление зафиксировали не только профессиональные системы "космического слежения", но и астрономы-любители 4 сентября, 22:44 Планета Юпитер с некоторыми из 69 известных лун. Обложка © Shutterstock

Это астровидео снято в Китае 29 августа 2023 года. На нём не удаётся распознать знаменитое Большое красное пятно. Впрочем, его и не во всякий телескоп видно, к тому же оно может прятаться где-нибудь с края, временами бледнеет и с годами уменьшается. Зато всегда внятно различимы две рыжие полосы беспокойной атмосферы газового гиганта. И астрономов всего мира заинтересовало то, что промелькнуло в данном случае с левой стороны от этих полос. На видео вспышка продлилась всего секунду.

А вот, кажется, немного более качественный ролик от японских астрономов-любителей. Только на нём Юпитер выглядит перевёрнутым и вспышка появляется не слева внизу, а, наоборот, справа вверху.

Энтузиасты рассказали, что ведут за Юпитером постоянное «видеонаблюдение». И когда от профессиональных астрономов появилось сообщение о необычном явлении, они проверили свои записи и обнаружили эти подтверждения. А изначально сообщение пришло от специалистов двух проектов «космического слежения». Это, во-первых, OASES («Организованные автотелескопы для исследования случайных событий»), их инструменты работают на японском острове Мияко. Вообще-то они в первую очередь «патрулируют» небо на предмет астероидов и комет за Нептуном, но, как легко понять, очень пригождаются и в случае других «случайных событий». В том числе не спускает вооружённых глаз с Юпитера. И в рамках этой задачи к системе OASES «подключён» 27-метровый телескоп PONCOTS («Планетарные оптические наблюдения переходных процессов»), он стоит на крыше одного из зданий Университета Киото.

Пока учёные лишь уведомили, что вспышка указывает на факт падения в атмосферу Юпитера неизвестного объекта. Оценки его предполагаемых размеров или каких-нибудь ещё характеристик не приводится. Правда, уже высказываются мнения, что, судя по вспышке, этот неизвестный объект должен был быть величиной примерно с Северную Америку.

В любом случае такое происходит с Юпитером уже далеко не в первый и не во второй раз. Как писали в Институте космических исследований РАН, за десять лет с 2010 по 2020 годы зафиксировали шесть таких событий. А вот, например, в 2022 году была особо мощная вспышка, она продлилась рекордные пять с половиной секунд. Учёные тогда оценили, что упавшее тело должно было иметь диаметр от 15 до 31 метра и массу более 4 тысяч тонн.

Но самый знаменитый такой случай это, конечно, падение на Юпитер кометы Шумейкеров-Леви 9 в 1994 году. Это было первое такое событие в истории наблюдений (хотя, конечно, далеко не первое для самого Юпитера). Но особенность этой кометы ещё и в том, что, когда её обнаружили, гравитация гиганта уже раздробила её на два десятка частей разного размера (самое большое километра два). Эта россыпь вереницей растянулась по околопланетному пространству, а потом глыбы одна за другой падали на Юпитер. Или, лучше сказать, погрузились в атмосферу газового мира, там, видимо, сгорели и превратились в ничто. Притом не все сразу: вспышки наблюдали несколько дней подряд.

Обломки кометы Шумейкеров-Леви 9 перед падением на Юпитер в 1994 году. Фото © Wikipedia

И всё это потому, что Юпитер вместе с Сатурном – богатыри естественной планетарной обороны Земли: огромные планеты своим притяжением всё время затягивают к себе астероиды и кометы, тем самым не давая всем этим глыбам летать без дела по Солнечной системе, тем более возле третьей планеты. Конечно, они защищают не от всего, и время от времени камни и ледяные глыбы до нас всё-таки долетают, но учёные говорят, что, если бы не Юпитер (и именно там, где он есть), жизнь на Земле либо вообще бы не возникла, либо не сохранилась бы достаточно долго для появления разумных существ. Стоит напомнить, что именно между Марсом и Юпитером расположился знаменитый Главный пояс астероидов. А за Нептуном находится Пояс Койпера, и оттуда тоже всегда может что-нибудь неожиданное прилететь. Наконец, вся Солнечная система, как поняли астрономы, заключена внутрь гигантской сферы из ледяных глыб (собственно, потенциальных комет) разнообразного «калибра» - Облако Оорта. А поскольку Юпитер после Солнца – самый массивный в нашей космической семье, то он и принимает на себя больше всего ударов со всех направлений.

Авторы Адель Романенкова