Что не так с Нептуном: Телескоп Hubble прислал загадочные снимки То, что астрономы наблюдают на восьмой планете вот уже несколько десятилетий, неожиданно исчезло без следа по невыясненным причинам. 23 августа, 22:44 То, что астрономы наблюдают на восьмой планете вот уже несколько десятилетий, неожиданно исчезло без следа по невыясненным причинам. Обложка © Shutterstock

Чтобы любому человеку стала максимально понятна суть наблюдаемой на Нептуне загадочной ситуации, учёные составили коллаж из нескольких снимков планеты, сделанных в разное время легендарным телескопом Hubble. Он регулярно фотографирует ледяного гиганта с 1994 года.

То есть куда-то пропали облака. А ведь у этой планеты совершенно дикая и необузданная атмосфера со сверхзвуковыми ветрами: вплоть до 400 или даже 600 метров в секунду. Таких штормов нет ни на Юпитере и вообще больше нигде во всей Солнечной системе. В основном нептунианский воздух состоит из водорода и гелия, но есть и сравнительно небольшие, но вполне заметные примеси. К примеру, в более высоких атмосферных слоях в силу своей лёгкости встречаются метановые облака, ниже бывают аммиачные, сероводородные. А ещё где-то в глубине атмосферы Нептуна есть самые настоящие снежные облака, то есть скопления замёрзшей воды. Много воды и в самом Нептуне, то есть он по крайней мере отчасти оправдывает своё имя. Учёные иногда называют его планетой-океаном.

Снимки Нептуна, сделанные в разные годы телескопом Hubble. Фото © hubblesite.org / NASA, ESA, STScI, UC Berkeley, Keck Observatory

Так вот, за истекшие 29 лет наблюдений "Хаббла" за Нептуном он успел преодолеть лишь пятую часть своей орбиты: он делает оборот вокруг Солнца почти за 165 земных лет. То есть прошла лишь пятая часть нептунианского года. Тем не менее за эти 29 лет посчастливилось наблюдать момент смены сезонов планеты-гиганта: в Южном полушарии в 2005 году было летнее солнцестояние, а это, как известно, начало астрономического лета. И оно на юге планеты продлится 40 лет. Соответственно, на севере это означает 40 лет зимы. И с точки зрения из космоса это означает, что 40 лет подряд планета обращена к Солнцу Южным полюсом. Поэтому он сильнее нагревается и планетологи наблюдают на южной стороне некие "летние" атмосферные явления.

Но выше показанное таинственное исчезновение облаков в 2019–2020 годах абсолютно не выглядит как-либо связанным с сезонными изменениями: в конце концов, лето на юге планеты в самом разгаре и продлится ещё добрых лет двадцать. Зато есть на этот счёт некоторые другие соображения. Дело в том, что, хоть и не в такой степени, как в 2020 году, но заметное снижение количества облаков на Нептуне наблюдают за эти 29 лет уже в третий раз.

И отсюда напрашивается единственно возможный, совершенно удивительный вывод: даже на расстоянии от Солнца в 30 раз дальше Земли, в 4,5 миллиарда километров от светила ледяной гигант реагирует на поведение нашей звезды. То есть на 11-летний цикл солнечной активности. А как реагирует: судя по всему, после солнечного пика облаков становится больше, а в годы спокойного Солнца они пропадают. Причём эта реакция следует не немедленно, а примерно через год. Например, в 2001 году был солнечный максимум, а в 2002-м — максимальное количество нептунианских облаков. То же самое и в последующий цикл: светило на пике своей агрессии в 2012–2014 годах — и в 2015-м опять на Нептуне было очень много облаков. А сейчас Солнце снова подходит к своему пику, он должен быть где-то в 2025 году. Значит, в 2018–2019 годах Солнце вело себя сравнительно уравновешенно. Отсюда и безоблачный Нептун 2020 года.

Вот только учёные пока не совсем понимают, что именно проделывает с атмосферой такого далёкого Нептуна солнечная радиация. Но, в принципе, известно, что под действием солнечного ультрафиолета там происходит фотолиз — разложение веществ на более простые. И атмосферный метан под действием Солнца распадается на этан и ацетилен, а это вещества более тяжёлые. Поэтому основная версия — что эти углеводороды спускаются вглубь атмосферы, там конденсируются и образуют облака.

Внутреннее строение Нептуна: 1. Верхняя атмосфера, верхние облака. 2. Атмосфера, состоящая из водорода, гелия и метана. 3. Мантия, состоящая из воды, аммиака и метана. 4. Каменно-ледяное ядро. Фото © Wikipedia.org / NASA / Pbroks13

Кстати, на Нептуне уже давно наблюдают и ещё некоторые пока необъяснимые вещи: в верхних, разреженных слоях атмосферы, в так называемой термосфере, — абсолютно немыслимые +476 градусов Цельсия. Как на поверхности Венеры. При этом в более низких слоях — наоборот, -220 градусов. А, пожалуй, самое интересное, что Нептун выделяет в 2,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Значит, у него есть пока неизвестный внутренний источник энергии. По логике, это могут быть термоядерные реакции, но это ещё не установлено.

Авторы Адель Романенкова