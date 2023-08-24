Что не так с Нептуном: Телескоп Hubble прислал загадочные снимки
То, что астрономы наблюдают на восьмой планете вот уже несколько десятилетий, неожиданно исчезло без следа по невыясненным причинам.
То, что астрономы наблюдают на восьмой планете вот уже несколько десятилетий, неожиданно исчезло без следа по невыясненным причинам. Обложка © Shutterstock
Чтобы любому человеку стала максимально понятна суть наблюдаемой на Нептуне загадочной ситуации, учёные составили коллаж из нескольких снимков планеты, сделанных в разное время легендарным телескопом Hubble. Он регулярно фотографирует ледяного гиганта с 1994 года.
То есть куда-то пропали облака. А ведь у этой планеты совершенно дикая и необузданная атмосфера со сверхзвуковыми ветрами: вплоть до 400 или даже 600 метров в секунду. Таких штормов нет ни на Юпитере и вообще больше нигде во всей Солнечной системе. В основном нептунианский воздух состоит из водорода и гелия, но есть и сравнительно небольшие, но вполне заметные примеси. К примеру, в более высоких атмосферных слоях в силу своей лёгкости встречаются метановые облака, ниже бывают аммиачные, сероводородные. А ещё где-то в глубине атмосферы Нептуна есть самые настоящие снежные облака, то есть скопления замёрзшей воды. Много воды и в самом Нептуне, то есть он по крайней мере отчасти оправдывает своё имя. Учёные иногда называют его планетой-океаном.
Снимки Нептуна, сделанные в разные годы телескопом Hubble. Фото © hubblesite.org / NASA, ESA, STScI, UC Berkeley, Keck Observatory
Так вот, за истекшие 29 лет наблюдений "Хаббла" за Нептуном он успел преодолеть лишь пятую часть своей орбиты: он делает оборот вокруг Солнца почти за 165 земных лет. То есть прошла лишь пятая часть нептунианского года. Тем не менее за эти 29 лет посчастливилось наблюдать момент смены сезонов планеты-гиганта: в Южном полушарии в 2005 году было летнее солнцестояние, а это, как известно, начало астрономического лета. И оно на юге планеты продлится 40 лет. Соответственно, на севере это означает 40 лет зимы. И с точки зрения из космоса это означает, что 40 лет подряд планета обращена к Солнцу Южным полюсом. Поэтому он сильнее нагревается и планетологи наблюдают на южной стороне некие "летние" атмосферные явления.
Но выше показанное таинственное исчезновение облаков в 2019–2020 годах абсолютно не выглядит как-либо связанным с сезонными изменениями: в конце концов, лето на юге планеты в самом разгаре и продлится ещё добрых лет двадцать. Зато есть на этот счёт некоторые другие соображения. Дело в том, что, хоть и не в такой степени, как в 2020 году, но заметное снижение количества облаков на Нептуне наблюдают за эти 29 лет уже в третий раз.
И отсюда напрашивается единственно возможный, совершенно удивительный вывод: даже на расстоянии от Солнца в 30 раз дальше Земли, в 4,5 миллиарда километров от светила ледяной гигант реагирует на поведение нашей звезды. То есть на 11-летний цикл солнечной активности. А как реагирует: судя по всему, после солнечного пика облаков становится больше, а в годы спокойного Солнца они пропадают. Причём эта реакция следует не немедленно, а примерно через год. Например, в 2001 году был солнечный максимум, а в 2002-м — максимальное количество нептунианских облаков. То же самое и в последующий цикл: светило на пике своей агрессии в 2012–2014 годах — и в 2015-м опять на Нептуне было очень много облаков. А сейчас Солнце снова подходит к своему пику, он должен быть где-то в 2025 году. Значит, в 2018–2019 годах Солнце вело себя сравнительно уравновешенно. Отсюда и безоблачный Нептун 2020 года.
Вот только учёные пока не совсем понимают, что именно проделывает с атмосферой такого далёкого Нептуна солнечная радиация. Но, в принципе, известно, что под действием солнечного ультрафиолета там происходит фотолиз — разложение веществ на более простые. И атмосферный метан под действием Солнца распадается на этан и ацетилен, а это вещества более тяжёлые. Поэтому основная версия — что эти углеводороды спускаются вглубь атмосферы, там конденсируются и образуют облака.
Внутреннее строение Нептуна: 1. Верхняя атмосфера, верхние облака. 2. Атмосфера, состоящая из водорода, гелия и метана. 3. Мантия, состоящая из воды, аммиака и метана. 4. Каменно-ледяное ядро. Фото © Wikipedia.org / NASA / Pbroks13
Кстати, на Нептуне уже давно наблюдают и ещё некоторые пока необъяснимые вещи: в верхних, разреженных слоях атмосферы, в так называемой термосфере, — абсолютно немыслимые +476 градусов Цельсия. Как на поверхности Венеры. При этом в более низких слоях — наоборот, -220 градусов. А, пожалуй, самое интересное, что Нептун выделяет в 2,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Значит, у него есть пока неизвестный внутренний источник энергии. По логике, это могут быть термоядерные реакции, но это ещё не установлено.