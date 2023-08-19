Радиосигналы с Сатурна: Учёные взбудоражены неожиданными данными обсерватории Very Large Array В ходе наблюдений газового гиганта в многочисленные радиотелескопы обнаружился феномен пока что не установленной природы. 18 августа, 22:44 На Сатурне обнаружился новый феномен. Обложка © Shutterstock

Это изображение — результат наложения друг на друга двух снимков: один сделан в оптическом (видимом) диапазоне, другой — через радиотелескопы. "Оптический" снят знаменитым зондом "Кассини", который 13 лет подряд (до 2017 года) был первым искусственным спутником Сатурна. А "радиоснимок" получен в 2015 году с помощью целого "отряда" из 27 телескопов под названием Very Large Array (по-русски "Очень большая антенная решётка") в американском штате Нью-Мексико.

Изображение, полученное путём соединения снимков Сатурна в оптическом и радиодиапазоне. Фото © Калифорнийский университет в Беркли

Вот радиоизображение отдельно. Стоит отметить, что учёные намеренно "затемнили" кольца, которые на самом деле в радиодиапазоне "светятся" очень ярко, и вообще убрали всё то, что в данном случае не имеет отношения к делу: они хотели, чтобы было понятно, на что нужно обратить внимание. А обратить внимание нужно на белые полосы, которые в оптику не видно.

Снимок Сатурна, полученный с помощью массива радиотелескопов Very Large Array. Фото © Калифорнийский университет в Беркли

Что означают эти полосы? Начнём с того, что Сатурн в основном состоит из водорода и гелия с небольшими добавками метана, представьте себе, воды и аммиака, который скапливается в самых верхних слоях атмосферы. Так вот, аммиак при рассмотрении в радиотелескоп очень тёмный. Значит, если мы видим светлые полосы, значит, на протяжении этих полос аммиака катастрофически мало. Спрашивается, куда он подевался?

В принципе, на этот счёт есть достаточно ясное понимание: аммиак опустился вниз. Учёные пишут, что, по полученным данным, он сейчас обретается на 100–200 километров глубже, чем ему положено быть в нормальной ситуации, а на такой глубине его в таких количествах, наоборот, быть абсолютно не должно. Опять вопрос, а почему так получилось? В целом ответ есть: это последствия сверхмощных ураганов, которые бушуют на Сатурне каждые лет 20–30 и длятся по полгода или даже больше. Их по понятным причинам прозвали Большим белым пятном. Вот, к примеру, мегашторм, который разразился в 1994 году.

Большое белое пятно на Сатурне в 1994 году. Фото © Reta Beebe (New Mexico State University), D. Gilmore, L. Bergeron (STScI), and NASA / ESA

За всю историю наблюдений, то есть с 1876 года, Больших белых пятен зафиксировали уже шесть, крайний ураган был в 2010 году. Как раз его последствия и хотели понаблюдать в 2015-м с помощью армии американских радиотелескопов. А вместо этого, к своему удивлению, обнаружили следы не только этого недавнего шторма, но и всех шести, которые удалось наблюдать, и плюс, очень возможно, ещё одного, даже более давнего. Выходит, что даже через сотню лет (если не больше) после такой мегабури в атмосфере Сатурна продолжаются вызванные ею процессы.

Но дело даже не в том, что наука пока ещё не очень понимает самого происхождения этих бурь, их причин. Сейчас учёные хотят хотя бы разобраться, как именно сатурнианская буря опускает вниз его аммиачные облака. Первый вариант — так называемая конвекция, то есть перемешивание, круговорот восходящих и нисходящих потоков воздуха. И второй — аммиак выпал в виде града.

Авторы Адель Романенкова