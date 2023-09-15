Эти знаки зодиака в октябре и ноябре 2023 года превратятся в настоящих везунчиков

После новолуния 15 сентября начался новый лунный месяц. Ретроградность пяти планет всё ещё влияет на жизнь представителей зодиакального круга. Но именно этим знакам удача снова начнёт улыбаться.

Одной из последних планет, перенявшей эстафету ретроградности, стал гигант Юпитер. Но именно это светило, как рассказывает астролог Анна Садовская, перевернёт жизнь определённым знакам зодиака. И сделает это в хорошую сторону. Этой осенью планета поможет многим добиться больших свершений.

Гороскоп на осень 2023: каким знакам зодиака улыбнётся удача в параде ретроградных планет. Фото © Shutterstock

"В ближайшее время под покровительственным влиянием Юпитера окажутся земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги. А также знаки водной стихии — Раки и Рыбы", — рассказала эксперт.

Поэтому если представители этих знаков зодиака хотят поймать свою птицу счастья, то им стоит по максимуму использовать все попадающиеся под руку возможности. Не стоит опасаться и трусить, нужно предвкушать масштаб, а не сторониться его.

Звёздные любимчики — каким представителям зодиакального круга в октябре и ноябре повезёт. Знак зодиака Козерог. Фото © Freepik / allexxandar

В разговоре с "Москвой 24" астролог Анна Садовская рекомендует обладателям знаков зодиака Телец, Дева, Козерог, Рак и Рыбы, которым будет несказанно вести осенью 2023 года, ставить перед собой самые амбициозные цели. Потому как планета-гигант Юпитер поможет и станет благоволить решительным смельчакам.