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14 сентября, 04:00

Как знакам зодиака пережить новолуние 15 сентября, когда 6 планет окажутся ретроградными

В столь непростое время нас ждёт ещё одно астрологическое событие — время, когда Луна на небе исчезнет и родится заново. Каких перемен ждать от новолуния 15 сентября?

Совсем скоро случится завораживающее и очень важное астрологическое событие. Роковое новолуние, когда ночное светило на миг перестанет быть видимым с Земли, произойдёт 15 сентября в 04:39 по московскому времени. Какие перемены принесёт с собой начало нового лунного месяца, что обязательно важно сделать в новолуние и как не утратить надежду на лучшее во время ретроградности сразу шести планет — в нашем материале.

Чем опасно роковое новолуние, когда одновременно 6 планет оказались ретроградными

Новолуние 15 сентября 2023 — когда случится и как отразится на жизни знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Новолуние 15 сентября 2023 — когда случится и как отразится на жизни знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Из-за того что на данный момент целых шесть планет вращаются в обратную сторону, ретроградность Меркурия, Урана, Нептуна, Сатурна, Плутона и Юпитера не может не отразиться на жизни всех знаков зодиака. Из-за их сильного давления может показаться, что белая полоса наступит ещё не скоро, а проблемы так и будут без конца сыпаться на головы. Но астролог просит не отчаиваться, ведь на помощь придёт планета сюрпризов.

Каждое новолуние особенно, и это не исключение. Точка новолуния находится в гармоничном аспекте к Урану — планете сюрпризов, а также всего нового и неординарного

Валерия Васильева

Астролог

<p>Каждое новолуние особенно, и это не исключение. Точка новолуния находится в гармоничном аспекте к Урану — планете сюрпризов, а также всего нового и неординарного</p>
<p>Каждое новолуние особенно, и это не исключение. Точка новолуния находится в гармоничном аспекте к Урану — планете сюрпризов, а также всего нового и неординарного</p>

Новолуние 15 сентября в знаке зодиака Дева — чего ждать

Новолуние в знаке зодиака Дева: к чему готовиться и чего делать точно нельзя. Фото © Shutterstock

Новолуние в знаке зодиака Дева: к чему готовиться и чего делать точно нельзя. Фото © Shutterstock

"Новолуние — это волшебное время, когда Солнце соединяется с Луной, формируя новую энергию. Она напрямую связана с мистерией знака зодиака, в котором происходит новолуние", рассказывает Валерия Васильева. По её словам, это лучшее время для того, чтобы начать строить планы и загадывать желания на ближайший лунный месяц.

Эксперт в беседе с LIFE также обращает внимание, что в новолуние 15 сентября нельзя действовать, нужно именно планировать. Знак зодиака Дева в астрологии отвечает за такие сферы жизни, как работа, отношения с коллегами и подчинёнными, здоровье, порядок и планирование.

Дева очень любит чёткость и практичность, поэтому формулируйте свои желания максимально конкретно

Валерия Васильева

Астролог

<p>Дева очень любит чёткость и практичность, поэтому формулируйте свои желания максимально конкретно</p>
<p>Дева очень любит чёткость и практичность, поэтому формулируйте свои желания максимально конкретно</p>

Данное новолуние совпадает с завершением ретроградности Меркурия, а значит, через несколько дней после него можно не только планировать, но и приступать к действиям.

Что можно и нужно делать в новолуние, которое произойдёт 15 сентября

Правила поведения для знаков зодиака во время новолуния 15 сентября, когда 6 планет будут ретроградными. Фото © Shutterstock

Правила поведения для знаков зодиака во время новолуния 15 сентября, когда 6 планет будут ретроградными. Фото © Shutterstock

Как рассказывает астролог Валерия Васильева, новолуние 15 сентября — отличное время для поиска новой работы или повышения по карьерной лестнице. Усовершенствования рабочих процессов. Подбора домашнего персонала, наведения порядка дома, в делах и мыслях.

Медитация и йога всегда помогают в данных процессах. Главное, чтобы занятия были системными, как это любит знак зодиака Дева

Валерия Васильева

Астролог

<p>Медитация и йога всегда помогают в данных процессах. Главное, чтобы занятия были системными, как это любит знак зодиака Дева</p>
<p>Медитация и йога всегда помогают в данных процессах. Главное, чтобы занятия были системными, как это любит знак зодиака Дева</p>

Также в роковое новолуние 15 сентября благоприятно запланировать чекап, комплекс оздоровительных процедур, детокс, систематизировать питание. "Если вы задумывались о походе к диетологу — сейчас самое время. Полезные привычки, выработанные в этом лунном месяце, будут приносить пользу вашему здоровью и красоте очень долго", рассказывает LIFE астролог Валерия Васильева.

Будьте креативны, добавляйте в желания и жизнь оригинальности, не бойтесь новых путей. Постарайтесь совместить практичность и чёткость с непосредственностью и креативностью, тогда ваши желания будут обречены на успешную реализацию

Валерия Васильева

Астролог

<p>Будьте креативны, добавляйте в желания и жизнь оригинальности, не бойтесь новых путей. Постарайтесь совместить практичность и чёткость с непосредственностью и креативностью, тогда ваши желания будут обречены на успешную реализацию</p>
<p>Будьте креативны, добавляйте в желания и жизнь оригинальности, не бойтесь новых путей. Постарайтесь совместить практичность и чёткость с непосредственностью и креативностью, тогда ваши желания будут обречены на успешную реализацию</p>

По словам эксперта, Уран даст знакам зодиака мощную поддержку. Поэтому в новолуние в Деве 15 сентября полезно рефлексировать. А ещё сесть за составление планов на новый месяц по лунному календарю. Но при условии, что вы будете рады предстоящим переменам, словно ребёнок, ожидающий в подарок игрушку. Тогда ваши планы точно сбудутся в самом лучшем виде.

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Рунический гороскоп: Что ждёт все знаки зодиака на неделе с 11 по 17 сентября 2023 года

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Shutterstock

Ольга Годуненко
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