Как знакам зодиака пережить новолуние 15 сентября, когда 6 планет окажутся ретроградными

Совсем скоро случится завораживающее и очень важное астрологическое событие. Роковое новолуние, когда ночное светило на миг перестанет быть видимым с Земли, произойдёт 15 сентября в 04:39 по московскому времени. Какие перемены принесёт с собой начало нового лунного месяца, что обязательно важно сделать в новолуние и как не утратить надежду на лучшее во время ретроградности сразу шести планет — в нашем материале.

Чем опасно роковое новолуние, когда одновременно 6 планет оказались ретроградными

Новолуние 15 сентября 2023 — когда случится и как отразится на жизни знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Из-за того что на данный момент целых шесть планет вращаются в обратную сторону, ретроградность Меркурия, Урана, Нептуна, Сатурна, Плутона и Юпитера не может не отразиться на жизни всех знаков зодиака. Из-за их сильного давления может показаться, что белая полоса наступит ещё не скоро, а проблемы так и будут без конца сыпаться на головы. Но астролог просит не отчаиваться, ведь на помощь придёт планета сюрпризов.

Каждое новолуние особенно, и это не исключение. Точка новолуния находится в гармоничном аспекте к Урану — планете сюрпризов, а также всего нового и неординарного Валерия Васильева Астролог

Новолуние 15 сентября в знаке зодиака Дева — чего ждать

Новолуние в знаке зодиака Дева: к чему готовиться и чего делать точно нельзя. Фото © Shutterstock

"Новолуние — это волшебное время, когда Солнце соединяется с Луной, формируя новую энергию. Она напрямую связана с мистерией знака зодиака, в котором происходит новолуние", — рассказывает Валерия Васильева. По её словам, это лучшее время для того, чтобы начать строить планы и загадывать желания на ближайший лунный месяц.

Эксперт в беседе с LIFE также обращает внимание, что в новолуние 15 сентября нельзя действовать, нужно именно планировать. Знак зодиака Дева в астрологии отвечает за такие сферы жизни, как работа, отношения с коллегами и подчинёнными, здоровье, порядок и планирование.

Дева очень любит чёткость и практичность, поэтому формулируйте свои желания максимально конкретно Валерия Васильева Астролог

Данное новолуние совпадает с завершением ретроградности Меркурия, а значит, через несколько дней после него можно не только планировать, но и приступать к действиям.

Что можно и нужно делать в новолуние, которое произойдёт 15 сентября

Правила поведения для знаков зодиака во время новолуния 15 сентября, когда 6 планет будут ретроградными. Фото © Shutterstock

Как рассказывает астролог Валерия Васильева, новолуние 15 сентября — отличное время для поиска новой работы или повышения по карьерной лестнице. Усовершенствования рабочих процессов. Подбора домашнего персонала, наведения порядка дома, в делах и мыслях.

Медитация и йога всегда помогают в данных процессах. Главное, чтобы занятия были системными, как это любит знак зодиака Дева Валерия Васильева Астролог

Также в роковое новолуние 15 сентября благоприятно запланировать чекап, комплекс оздоровительных процедур, детокс, систематизировать питание. "Если вы задумывались о походе к диетологу — сейчас самое время. Полезные привычки, выработанные в этом лунном месяце, будут приносить пользу вашему здоровью и красоте очень долго", — рассказывает LIFE астролог Валерия Васильева.

Будьте креативны, добавляйте в желания и жизнь оригинальности, не бойтесь новых путей. Постарайтесь совместить практичность и чёткость с непосредственностью и креативностью, тогда ваши желания будут обречены на успешную реализацию Валерия Васильева Астролог